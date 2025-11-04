الدفاع المدني يحذر من مخاطر تنظيف آبار المياه بالطرق التقليدية

وطنا اليوم:جدّدت مديرية الدفاع المدني تحذيراتها حول خطورة التعامل مع آبار المياه وتنظيفها بالطرق التقليدية الخطرة.

وأكّدت ضرورة التقيّد بالنصائح والإرشادات وخطوات السلامة العامة كافة أثناء صيانة الآبار وتنظيفها، والحذر عند التعامل مع الآبار وخزّانات المياه، وعدم النزول إليها دون اتخاذ إجراءات السلامة العامة، والتأكد من وجود تهوية كافية، وعدم إنزال ماتورات شفط المياه التي تعمل على الوقود وتسبّب الاختناق، واستخدام وسائل الحماية المناسبة، حفاظاً على سلامتهم ومنعاً لتكرار مثل هذه الحوادث، والاستعانة بأشخاص متخصّصين في تنظيف الآبار.

وأشارة إلى أنه وبالرغم من عديد التحذيرات، لاتزال ترد بلاغات بحوادث السقوط والاختناق داخل آبار المياه.

وبيّنت أن كوادر مديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت مع حادث سقوط شخص داخل بئر ماء فارغة في محافظة إربد، بعمق سبعة أمتار أثناء قيام أحد الأشخاص بصيانتها، ونتج عن ذلك إصابة متوسّطة، وتعاملت مع حادث آخر مماثل له استجابت له طواقم مديرية دفاع مدني وسط عمان بمحافظة العاصمة، ونتجت عنه أيضاً إصابة متوسّطة