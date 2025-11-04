استحداث 3 تخصصات جديدة في التعليم المهني العام المقبل

وطنا اليوم:قال مدير إدارة التعليم المهني بالوكالة إبراهيم الرماضنة إنه في العام المقبل سيتم طرح 3 تخصصات جديدة في التعليم المهني وهي هندسة الطيران والألعاب والرياضات الإلكترونية وتخصص الطفولة المبكرة

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالعمل على مشروع التحول في التعليم المهني والتقني من العام 2023-2024 انطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن نظام التعليم المهني أصبح يدرس على مدار 3 سنوات لحاجة الطلبة لمدّة أطول في التعليم المهني والتقني.

وبين الرماضنة أن الوزارة بدأت تدريجيا بطرح تخصصات نوعية مواكبة لاحتياجات سوق العمل في نظام التعليم المهني والتقني، وبلغت مجموعها 12 تخصصا.

وتابع، “: عدد المدارس التي تقدم برامج التعليم المهني والتقني بلغت 331 مدرسة في مختلف أنحاء المملكة”.

من جهته قال مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم منيب طاشمان إن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة للطالب والمعلم وتطور المسيرة التعليمية.

وأوضح طاشمان خلال منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أن تطبيق “سراج”، هو المعلم المساعد، ويساعد في تخفيف عبء تجهيز الخطط الدراسية للمعلم، مشيرا إلى أنه تمت رقمنة جميع المناهج وإضافتها على التطبيق.

وبين طاشمان أن المناهج الرقمية هي أحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إذ يتم تدريس المهارات الرقمية من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر.

ولفت إلى أنه تم تأسيس قسم خاص بالأمن السيبراني في وزارة التربية والتعليم، وتتم مراقبة جميع شبكات المدارس للحماية من الاختراق، وأنه تم تدريب أكثر من 8 آلاف معلم وقيم مختبر في مجال بناء القدرات الرقمية للمعلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم أطلقت المساعد الذكي التعليمي “سراج”، إحدى مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بشكل تجريبي، والذي يعد أداة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي إطلاق “سراج” انسجامًا مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتسخير التكنولوجيا في خدمة المواطنين.

بدوره قال الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة إن جهود وزارة التربية والتعليم مستمرة في تطوير البيئة التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأشار النوايسة إلى أن وزارة التربية والتعليم تواصل التوسع في إنشاء الأبنية المدرسية الحديثة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، وأن الوزارة تواصل بناء منظومة رقمية متكاملة تعزز جودة التعليم وسرعة الخدمة.