رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في أعمال القمَّة العالميَّة الثَّانية للتَّنمية الاجتماعيَّة، التي انطلقت أعمالها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطريَّة الدَّوحة.
وافتتح سمو الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أعمال القمَّة، التي تحظى بمشاركة دوليَّة واسعة وتضمُّ أكثر من 8000 من ممثِّلي الدُّول الأعضاء في الأمم المتحدة، على مستوى رؤساء الدُّول والحكومات، والمنظَّمات الدوليَّة، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني.
وتأتي مشاركة الأردن في هذه القمَّة تأكيداً للجهود التي يبذلها في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والتي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، فضلاً عن جهوده على الصعيد العالمي في هذا الإطار، والتي كان آخرها تنظيم القمة العالمية الثالثة للإعاقة بالشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحاديَّة في نيسان الماضي، والتي تُوّجت بإعلان عمّان – برلين، حول الإدماج العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وانبثق عن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية اعتماد “إعلان الدوحة”، الذي يجدد الالتزام العالمي بضرورة تحقيق التنمية الاجتماعية وأجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م، والالتزام برؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية للتنمية الاجتماعية، قائمة على الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، والمساواة، والسلام.
وتأتي القمة بعد ثلاثين عاماً على انعقاد القمة الأولى للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية لبناء مجتمعات أكثر شمولًا واستدامة.
وضم الوفد الأردني المشارك في القمَّة وزيرة التنمية الاجتماعيَّة وفاء بني مصطفى والسَّفير الأردني لدى الدَّوحة زيد اللوزي.


