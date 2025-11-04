بنك القاهرة عمان
أبو السعود يوعز بزيادة صهاريج المياه وسرعة انجاز محطة المعالجة في البربيطة

10 ثواني ago
وطنا اليوم:أكد وزير المياه والري، رائد أبو السعود، خلال جولة له في محافظتي الكرك والطفيلة، الثلاثاء، أن الوزارة تتابع بكل جدية كافة الإجراءات الهادفة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم المائية، بتوجيه من رئيس الوزراء، والوقوف على احتياجات المواطنين عن كثب في جميع مناطق المملكة.
وشدد أبو السعود على أن هناك متابعة وإجراءات حكومية جادة لضمان صحة المواطن وتأمينه بمياه صالحة للشرب.
وأضاف الوزير، خلال تفقده عددًا من المناطق في محافظة الكرك، يرافقه مدير مياه محافظة الكرك، صدام الحروب، أن ضمان استمرارية التزويد للمناطق وفق الأدوار المعلنة بعدالة، وإيجاد الحلول الفاعلة، والتسهيل على المواطنين، وإصلاح كسور الشبكات بسرعة، أولوية تتابعها الحكومة عن كثب.
وأوعز بسرعة تشغيل محطة صرف صحي وادي الكرك واستكمال الإجراءات على عجل، واستمع إلى شرح عن سير عدد من المشاريع، خاصة مشروع تحسين شبكات فقوع بقيمة 6 ملايين دينار، وكذلك مشروع تحسين شبكات مياه وصرف صحي في مناطق المزار ومؤتة وقصبة الكرك، وإيصال الشبكة لمناطق جديدة بقيمة حوالي نصف مليون دينار، والإسراع بتجهيز وتأهيل آبار محي والسلطاني واللجون والقطرانة والأغوار الجنوبية قبل الصيف بقيمة نحو 250 ألف دينار. كما جال على محطة صرف صحي مرود، واطلع على الاستعدادات لجاهزيتها للشتاء، موعزًا بالتعاون مع مزارعي المنطقة والتسهيل عليهم، وتزويدهم بالمياه المعالجة بطاقة نحو 2,200 متر مكعب يوميًا لزراعة الأعلاف.
وفي محافظة الطفيلة، خلال تفقده عددًا من المشاريع المنفذة، يرافقه مدير مياه الطفيلة، ربيع العمايرة، طمأن الوزير الأهالي أن الوزارة تعمل منذ فترة على إيجاد حل مستدام لمياه البربيطة يضمن توفير مياه صالحة للشرب للأهالي، موعزًا باستمرار وزيادة عدد الصهاريج لتزويد الأهالي في المنطقة باحتياجاتهم من المياه بواسطة الصهاريج، لحين إنجاز إقامة محطة معالجة وخزان على بئر الحسا التنور، بعد تضمينه بشكل عاجل ضمن حزمة المشاريع الممولة والتي ستنفذ في محافظات الجنوب من قبل شركة الفوسفات الأردنية، مشكورة، ضمن مشاركتها الوطنية والمجتمعية، بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مهيبًا بالمواطنين الالتزام بالإشارات التحذيرية، كون المياه حاليًا غير صالحة للشرب.
واستمع الوزير من مدير مياه الطفيلة خلال الجولة عن سير عمل المشاريع، مثل مشروع تأهيل وتحسين شبكات مياه الطفيلة بقيمة 6.2 مليون دينار، وشبكات العيص بقيمة 6.7 مليون دينار، ومشروع تأهيل محطات ضخ مياه الحسا بقيمة 2.2 مليون دينار، وإيصال المياه لمناطق القادسية والعلامات في غرندل بقيمة 150 ألف دينار، وتنفيذ مشروع صرف صحي المستشفى الحكومي، وتجهيز دراسة مشروع تزويد منطقة جريفا في عين البيضا بالمياه. كما جال على سد التنور، يرافقه مدير السد، وأكد على استمرار تسييل كميات مياه للمزارعين أسفل السد لري مزروعاتهم.


