تهنئة وتبريك للأخ والصديق الدكتور حمزه الموازره

وطنا اليوم – يتقدم الصحفي عطيه النجادا بأسمى آيات التهنئة والتبريك من الأخ والصديق العزيز الدكتور حمزه محمد الموازره بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مؤته.

هنيئاً لك أخي وصديقي الدكتور حمزه حصاد تعبك وجهدك متمنياً لك مستقبلاً زاهراً مليئاً بالتميز والتفوق والنجاح والإنجاز كيف لا وأنت من خاض معركة انتخابات مجلس محافظة مادبا /اللامركزية بفوزك الساحق لدورتين متتاليتين لأنك نلت محبة الناس بصدقك وطيبتك بتعاملك معهم ومساعدتك لهم فكنت قريباً منهم وعملت بصمت وأبدعت وانجزت وتميزت بعملك وجهدك وأنجزت الكثير الكثير بكل تفانٍ وإخلاص من أجل خدمة الوطن والمواطن وخدمة أبناء محافظة مادبا الأبية وخدمة الأهل في ماعين الحبيبة فجمعت بين العمل والدراسة باصرارك الذي كان سر تفوقك وصبرك الذي كان سر تميزك.
نفع الله بعلمك وعملك سائلاً الله العلي القدير أن
يمتعك بالصحة والعافية ويحقق لك المزيد من الانجازات العظيمة.
تهانينا القلبية الحارة وألف ألف مبروك.


