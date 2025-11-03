وزير الصحة يلتقي مجلس نقابة الممرضين ويبدي تفهمه لمطالبه

الروابدة: نسعى لتصحيح تشوهات نظام الحوافز ورفع كفاءة الكوادر التمريضية

وطنا اليوم – التقى مجلس نقابة الممرضين، برئاسة نقيب الممرضين الأستاذ محمد الروابدة، وزيرَ الصحة الدكتور إبراهيم البدور، في مكتبه اليوم، بحضور أعضاء مجلس النقابة عن القطاع العام، ومستشار الوزير للشؤون المالية، ومديرة مديرية التمريض في الوزارة الدكتورة جيهان القريوتي.

وناقش المجلس خلال الاجتماع مطالب الممرضين العاملين في القطاع العام، وفي مقدمتها تعليمات حوافز الممرضين، حيث استعرض النقيب الروابدة المراحل السابقة للمطالبة بتعديل هذه الحوافز، والمقترحات التي تقدّمت بها النقابة لوزارة الصحة لمعالجة التشوهات التي تراكمت عبر السنوات الماضية.

وأشار الروابدة إلى التحديات والصعوبات التي يواجهها الممرضون العاملون في الوزارة، خصوصاً في المراكز الصحية ومديريات الصحة، مؤكداً أن هذه الفئة حظيت بالأولوية في النقاش، إلى جانب التخصصات الدقيقة مثل العمليات والطوارئ والعناية المركزة.

ودعا الروابدة إلى تعزيز التخصصية في العمل التمريضي، لما لها من أثر في تطوير المهنة ورفع كفاءة الكوادر التمريضية ورفد وزارة الصحة بالتخصصات النوعية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان القريوتي أن الوزارة تعمل ضمن خطة متكاملة لتطوير الكوادر التمريضية وتوفير التدريب التخصصي اللازم، بما ينسجم مع احتياجات القطاع الصحي.

وفي ختام اللقاء، أبدى الوزير البدور تفهّمه وموافقته على ما ورد في محضر الاجتماع، مؤكداً أهمية التعاون المستمر مع النقابة لخدمة الكوادر التمريضية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وأشارت النقابة إلى أنها ستواصل متابعة تنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها حتى تحقيقها على أرض الواقع.