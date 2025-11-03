بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

وزير الصحة يلتقي مجلس نقابة الممرضين ويبدي تفهمه لمطالبه

29 ثانية ago
وزير الصحة يلتقي مجلس نقابة الممرضين ويبدي تفهمه لمطالبه

الروابدة: نسعى لتصحيح تشوهات نظام الحوافز ورفع كفاءة الكوادر التمريضية

وطنا اليوم – التقى مجلس نقابة الممرضين، برئاسة نقيب الممرضين الأستاذ محمد الروابدة، وزيرَ الصحة الدكتور إبراهيم البدور، في مكتبه اليوم، بحضور أعضاء مجلس النقابة عن القطاع العام، ومستشار الوزير للشؤون المالية، ومديرة مديرية التمريض في الوزارة الدكتورة جيهان القريوتي.

وناقش المجلس خلال الاجتماع مطالب الممرضين العاملين في القطاع العام، وفي مقدمتها تعليمات حوافز الممرضين، حيث استعرض النقيب الروابدة المراحل السابقة للمطالبة بتعديل هذه الحوافز، والمقترحات التي تقدّمت بها النقابة لوزارة الصحة لمعالجة التشوهات التي تراكمت عبر السنوات الماضية.

وأشار الروابدة إلى التحديات والصعوبات التي يواجهها الممرضون العاملون في الوزارة، خصوصاً في المراكز الصحية ومديريات الصحة، مؤكداً أن هذه الفئة حظيت بالأولوية في النقاش، إلى جانب التخصصات الدقيقة مثل العمليات والطوارئ والعناية المركزة.
ودعا الروابدة إلى تعزيز التخصصية في العمل التمريضي، لما لها من أثر في تطوير المهنة ورفع كفاءة الكوادر التمريضية ورفد وزارة الصحة بالتخصصات النوعية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان القريوتي أن الوزارة تعمل ضمن خطة متكاملة لتطوير الكوادر التمريضية وتوفير التدريب التخصصي اللازم، بما ينسجم مع احتياجات القطاع الصحي.

وفي ختام اللقاء، أبدى الوزير البدور تفهّمه وموافقته على ما ورد في محضر الاجتماع، مؤكداً أهمية التعاون المستمر مع النقابة لخدمة الكوادر التمريضية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
وأشارت النقابة إلى أنها ستواصل متابعة تنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها حتى تحقيقها على أرض الواقع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:44

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل العواد وآل عباد

20:35

حسَّان يلتقي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيَّة القطري في الدَّوحة

20:27

الحكومة توضح إجراءات فصل التيار الكهربائي

20:14

النائب البدادوة يكتب: حين يمشي الملك بين شعبه.. نفهم من جديد كيف تُبنى الثقة بين الدولة والناس

20:10

تراجع عدد منتسبي الأحزاب إلى 85,287 حتى نهاية أيلول

20:04

إصابة شخص بكسر إثر سقوطه في بئر باربد

19:59

تفعيل استخدام التذاكر الإلكترونية في 16 موقعا سياحيا في الأردن

19:54

سابقة في المالديف.. التدخين ممنوع وغير قانوني للأجيال القادمة

19:49

هيئة تنشيط السياحة تستضيف فريق قناة God TV الكورية لتوثيق مسار الحج المسيحي

19:23

وزير الخارجية يؤكد ضرورة التقدّم نحو معالجة العواقب الكارثية للحرب على غزة

19:14

Orange Jordan Enhances Youth Skills Through Training Programs at the Fabrication Lab

19:13

أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدون

وفيات
أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمانعشائر أبو رمان تنعي فقيدها الشيخ سالم أبو رمان “أبو صلاح”