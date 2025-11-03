الحكومة توضح إجراءات فصل التيار الكهربائي

وطنا اليوم:ردا على استفسارات وملاحظات وردت من مواطنين حول آليات فصل التيار الكهربائي، قدمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن توضيحا شاملا للإجراءات المعتمدة.

وتنظم هذه الإجراءات العلاقة بين شركات توزيع الكهرباء والمشتركين في القطاع المنزلي.

وأكدت الهيئة أن هذه الآليات تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الخدمة، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتزامات شركات التوزيع ، ويشمل التوضيح تفاصيل فترات السماح الممنوحة للمشتركين قبل تنفيذ إجراء الفصل، والرسوم المترتبة على إعادة الخدمة.

مهلة 60 يوما أو 75 دينارا

أوضحت الناطق الإعلامي باسم الهيئة، الدكتورة تحرير القاق، أن القرار الصادر مؤخرا عن رئيس مجلس مفوضي الهيئة، منح المشتركين في القطاع المنزلي مهلة تصل إلى 60 يوما للسداد (ما يعادل فاتورتين شهريتين) وبحد مالي أقصى يبلغ 75 دينارا؛ وذلك قبل تطبيق إجراءات الفصل.

وقالت القاق إن هذه الضوابط، تهدف إلى تنظيم الإجراءات بصورة عادلة. كما تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار منظومة التزويد الكهربائي وبين الواجبات المترتبة على المشتركين.

الإشعار المسبق

فيما يتعلق بالملاحظات الواردة من بعض المواطنين حول عدم تلقي إشعارات مسبقة كافية قبل تنفيذ الفصل ، اكدت القاق أن الهيئة ألزمت شركات توزيع الكهرباء بإجراءات واضحة ومسبقة، تتضمن إرسال رسالة نصية (SMS) إلى هاتف المشترك المسجل لدى الشركة قبل نحو ثلاثة أيام من موعد تنفيذ الفصل، تتضمن إشعارا واضحا بضرورة التسديد لتفادي فصل التيار الكهربائي.

ودعت القاق المشتركين إلى التأكد من تحديث أرقام الهواتف وبيانات الاتصال لضمان تلقي الإشعارات والتمكن من تسديد الفواتير وتجنب فصل الخدمة عن الاشتراك.

رسوم إعادة التيار

وأوضحت الناطق الإعلامي باسم الهيئة أن رسم إعادة الوصل للمرة الأولى يبلغ 3 دنانير بحسب التعليمات المعتمدة، ويتم إضافة دينار في حال تكرار عملية الفصل نتيجة الاستمرار بعدم الالتزام بالسداد، وبما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المشتركين وواجباتهم واستدامة الخدمة الكهربائية بكفاءة وعدالة.

وأكدت القاق أن إجراءات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تنطبق على جميع شركات توزيع الكهرباء الثلاث العاملة في المملكة، مشيرة إلى أن هذا التنظيم يشمل أكثر من 1.5 مليون مشترك في القطاع المنزلي.

وشددت القاق على إلتزام الهيئة المستمر بتعزيز مبادئ الشفافية في التعامل مع المشتركين.

كما أكدت التزامها بضمان إدامة تزويد التيار الكهربائي، وضمان موثوقية وجودة الخدمة المقدمة لجميع المشتركين.