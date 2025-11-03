هيئة تنشيط السياحة تستضيف فريق قناة God TV الكورية لتوثيق مسار الحج المسيحي

تعاون أردني كوري للترويج للسياحة الدينية وتعزيز حضور الأردن عالمياً

وطنا اليوم: استضافت هيئة تنشيط السياحة مؤخرا فريق قناة God TV الكورية لإنتاج محتوى إعلامي مرئي يُبرز الأردن كأرض للقداسة، ويسلط الضوء على أهمية زيارة المملكة لخوض تجربة الحج المسيحي والتعرّف على المواقع الدينية والأثرية التي تجسد عمق الإرث الروحي والتاريخي للأردن.

وتأتي هذه الاستضافة في إطار جهود الهيئة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة رائدة في السياحة الدينية على المستوى العالمي، وللوصول إلى جمهور واسع في كوريا الجنوبية، بما يسهم في تعزيز الوعي بالأردن كمحطة رئيسية في مسار الحج المسيحي.

وبتنسيق مشترك بين الهيئة وقناة God TV، وُضعت خطة زيارة ميدانية شاملة لتصوير وتوثيق أبرز المواقع السياحية والأثرية والدينية في مختلف محافظات المملكة، من السلط وجرش وعجلون إلى مادبا والكرك والبتراء ووادي رم والبحر الميت، إلى جانب مواقع الحج المسيحي مثل جبل نيبو وموقع المغطس وكنائس مادبا وسيدة الجبل في عنجرة.

كما تضمنت الزيارة لقاءات رسمية مع هيئة تنشيط السياحة وسلطة إقليم البتراء وهيئة موقع المغطس، إضافة إلى اجتماعات مع مجلس رؤساء الرعية الإنجيلية؛ بهدف بحث سبل تطوير برامج الزيارات المسيحية وتعزيز تجربة الحج في الأردن.

وتخلّلت الزيارة أنشطة ثقافية وسياحية متنوعة، شملت تجارب علاجية في حمامات ماعين والبحر الميت، ورحلات في وادي الموجب، وتجارب المطبخ الأردني الأصيل، بما يعكس التنوع الثقافي والبيئي للمملكة ويعزز من تجربة الزائر متعددة الأبعاد.

وخلال المباحثات بين الهيئة والقناة الكورية، تم الاتفاق على استمرار التعاون المشترك من خلال إرسال فريق إعلامي تابع للقناة في شهر كانون الثاني 2026؛ لتغطية احتفالات عيد الغطاس (Epiphany) في موقع المغطس، بمشاركة الأب جون لي، رئيس كنيسة يود الإنجيلية في كوريا الجنوبية، إلى جانب استكمال تصوير المواقع الدينية والسياحية ضمن فيلم وثائقي بعنوان “الأردن: مملكة الزمن وأرض القداسة.”

كما اتُفق على أن تقوم قناة God TV بترجمة المواد الترويجية والبطاقات الإعلامية إلى اللغة الكورية، وتزويد الهيئة بنسخ مترجمة من الفيديوهات التوثيقية؛ بما يساهم في تعزيز وصول الرسائل التسويقية إلى الجمهور الكوري ويعكس صورة الأردن بواقعية واحترافية.

ويُعد التعاون مع قناة God TV خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لتوسيع حضور الأردن في الأسواق الآسيوية، وإرساء شراكات إعلامية دولية تسهم في إبراز الإرث الديني والثقافي للمملكة، وتقديم تجربة الحج المسيحي في الأردن كرحلة روحية وإنسانية فريدة على مستوى العالم.