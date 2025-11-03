بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

القبض على رئيسة منظمة لحماية الاسرة في روسيا بتهمة غريبة

24 ثانية ago
القبض على رئيسة منظمة لحماية الاسرة في روسيا بتهمة غريبة

وطنا اليوم:اعتُقلت في موسكو، إيرينا رودنيتسكايا، رئيسة منظمة “مجتمع الأسر والأسر ذات الأطفال والضعفاء اجتماعيا”، بتهمة الاتجار بالأطفال.
وأمرت محكمة بوضعرودنيتسكايا – وهي اختصاصية نفسية سريرية – في مركز للتوقيف الاحتياطي حتى 22 نوفمبر .
وبحسب وكالة «تاس»، فإن الأم المقيمة في مدينة إسترا، ولديها عدد كبير من الأطفال، متهمة بالاتجار بالقاصرين
وجاء في وثائق القضية:
«تُلبّى طلبات جهة التحقيق، ويُختار إجراء تقييد الحرية بحق المتهمة رودنيتسكايا حتى 22 نوفمبر 2025».
وقد فُتحت القضية الجنائية ضد رودنيتسكايا ومتهم آخر في نهاية أغسطس من هذا العام.
وتُظهر الوثائق أن المتهمة مسؤولة عن 12 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 3 و17 سنة.
وتنص المادة 127.1 من القانون الجنائي الروسي (الاتجار بالأطفال) على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع حظر مزاولة نشاط معين لمدة تصل إلى 15 سنة.
وخلال نظر المحكمة في طلب جهة التحقيق، طلبت هيئة الدفاع أن تُختار للمتهمة تدابير احترازية لا تشمل عزلها عن المجتمع «من أجل الأطفال».
غير أن النيابة العامة اعترضت وأصرت على توقيف الأم الكثيرة الأطفال.
وأعلن محامي المتهمة أنه سيستأنف قرار اعتقاله


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:21

الجمارك تستعرض أثر ونتائج المشاريع الممولة أمام الجهات المانحة

16:16

وزارة الأوقاف تدعو إلى أداء صلاة الاستسقاء الجمعة المقبل

16:12

النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش

16:09

نتنياهو يرفض مشاركة تركيا في غزة ويعلن تغيير عقيدة الجيش

16:05

غزة و”وهم” وقف الحرب وانتهاء المجاعة…أية مسؤوليات على “ثلاثي الوساطة” و”مجموعة الثمانية”؟

15:59

بشرى للأردنيين.. انفراجة قريبة في ملف استيراد زيت الزيتون

15:28

أورنج الأردن تعزز مهارات الشباب عبر برامج تدريبية في مختبر التصنيع الرقمي

15:22

مناجم الفوسفات تتكفل بحل مشكلة مياه منطقة البربيطة

15:19

نقابة الصحفيين تقر تسويات ورسوما جديدة للمواقع الإلكترونية

15:15

التربية تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة للامتحان التكميلي لعام 2025

15:10

أمانة عمّان تفتح باب التوظيف (رابط)

15:07

وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في جلسة القمة العالمية للإعاقة-2028

وفيات
وفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمانعشائر أبو رمان تنعي فقيدها الشيخ سالم أبو رمان “أبو صلاح”وفيات الجمعة 31-10-2025