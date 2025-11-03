القبض على رئيسة منظمة لحماية الاسرة في روسيا بتهمة غريبة

وطنا اليوم:اعتُقلت في موسكو، إيرينا رودنيتسكايا، رئيسة منظمة “مجتمع الأسر والأسر ذات الأطفال والضعفاء اجتماعيا”، بتهمة الاتجار بالأطفال.

وأمرت محكمة بوضعرودنيتسكايا – وهي اختصاصية نفسية سريرية – في مركز للتوقيف الاحتياطي حتى 22 نوفمبر .

وبحسب وكالة «تاس»، فإن الأم المقيمة في مدينة إسترا، ولديها عدد كبير من الأطفال، متهمة بالاتجار بالقاصرين

وجاء في وثائق القضية:

«تُلبّى طلبات جهة التحقيق، ويُختار إجراء تقييد الحرية بحق المتهمة رودنيتسكايا حتى 22 نوفمبر 2025».

وقد فُتحت القضية الجنائية ضد رودنيتسكايا ومتهم آخر في نهاية أغسطس من هذا العام.

وتُظهر الوثائق أن المتهمة مسؤولة عن 12 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 3 و17 سنة.

وتنص المادة 127.1 من القانون الجنائي الروسي (الاتجار بالأطفال) على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع حظر مزاولة نشاط معين لمدة تصل إلى 15 سنة.

وخلال نظر المحكمة في طلب جهة التحقيق، طلبت هيئة الدفاع أن تُختار للمتهمة تدابير احترازية لا تشمل عزلها عن المجتمع «من أجل الأطفال».

غير أن النيابة العامة اعترضت وأصرت على توقيف الأم الكثيرة الأطفال.

وأعلن محامي المتهمة أنه سيستأنف قرار اعتقاله