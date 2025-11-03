بنك القاهرة عمان
الجمارك تستعرض أثر ونتائج المشاريع الممولة أمام الجهات المانحة

16 ثانية ago
الجمارك تستعرض أثر ونتائج المشاريع الممولة أمام الجهات المانحة

وطنا اليوم:إستقبل مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك اليوم ممثلي الدول والجهات المانحة لعدد من المشاريع الريادية المنفذة في الجمارك بالتنسيق مع وزارة التخطيط ممثلة بوحدة الإصلاحات الاقتصادية، والبنك الدولي، بهدف الإطلاع على أثر ونتائج المشاريع الممولة من خلال هذه الجهات.
وقال العكاليك خلال كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي عقد في مركز جمرك عمان إن الصندوق الائتماني متعدد المانحين قام بدعم عدد من المشاريع والدراسات في دائرة الجمارك خلال السنوات الماضية مما أسهم في تطوير العمل نحو تحقيق الأهداف الوطنية والتي كان من اهمها تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار، وتحديث نظام إدارة المخاطر ليخدم الجمارك الأردنية والدوائر الرقابية الأخرى، وفق تقنيات متقدمة ومتطورة تستخدم احدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات.
من جهته أثنى السيد ثامر الشوشان نائب رئيس وحدة الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط على قيمة وأثر المشاريع المنفذة، مؤكدًا على أهمية استمرارية بعض المشاريع المهمه والتي بحاجة إلى تطوير وديمومة، داعيًا الجهات والدول المانحة إلى الإستمرار في دعم هذه المشاريع لتاثيرها المباشر على مستوى الأداء وتحسين بيئة العمل الجمركي.
وقدمت الجمارك عرضا تقديميا أبرزت خلاله المشاريع المنفذة وأثرها على تحسين بيئة العمل والأداء اللوجستي، موضحة مدى رضى متلقي الخدمة من المتعامليـن مـع هذه المشاريع.
وخلال اللقاء عرضت عدد من الشركات من القطاع الخاص تجربتها بالتعامل مع الجمارك الأردنية واستخدامها للمشاريع التطويرية المنفذة في عملياتهم الجمركية، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة في تسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية لتمكينهم من إتمام معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.


