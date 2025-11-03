بنك القاهرة عمان
وزارة الأوقاف تدعو إلى أداء صلاة الاستسقاء الجمعة المقبل

25 ثانية ago
وزارة الأوقاف تدعو إلى أداء صلاة الاستسقاء الجمعة المقبل

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين إلى أداء صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل، في جميع مناطق المملكة، إحياءً للسنة النبوية الشريفة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة عمّم على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء، إقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة، كما حث الخلايلة على الإكثار من الاستغفار والتوبة، وتقديم الصدقات، والصيام، ورد المظالم، وصلة الأرحام، وغيرها من الأعمال الصالحة.


