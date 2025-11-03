التربية تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة للامتحان التكميلي لعام 2025

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم الاثنين، جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة للامتحان التكميلي لعام 2025.

ويبدأ أول أيام الامتحانات يوم السبت الموافق 27 كانون الأول 2025، وتُختتم يوم السبت الموافق 17 كانون الثاني 2026.

وتبدأ الجلسة الأولى يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، فيما تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.