مشكلات بالقلب.. نقل الفنان حمدي الوزير إلى المستشفى

وطنا اليوم:تعرض الفنان المصري حمدي الوزير لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث يرقد بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة وسط رعاية طبية مكثفة.

وكشف مصدر مقرب من الممثل المخضرم أنه تعرض لمشكلات بالقلب خلال الساعات القليلة الماضية، استدعت نقلته إلى المستشفى، حيث خضع لعدد من الفحوصات والتحاليل الطبية، أكدت ضرورة بقائه في المستشفى تحت الملاحظة الدقيقة، دون الحاجة إلى دخوله غرفة العناية المركزة.

تمدد الشريان الأورطي

وأضاف المصدر للعربية.نت أن الفنان الشهير يعاني من مشكلات بالقلب منذ عدة سنوات، حتى إنه خضع لجراحة بالقلب عام 2022، نظراً لمعاناته من تمدد الشريان الأورطي، ومنذ ذلك الوقت وهو يتردد على المستشفى لعمل بعض الفحوصات الدورية من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، ورغم ذلك كله فقد تعرض لأزمة طارئة منذ ساعات.

من جانبها قالت مي ابنة الممثل، إن حالة والدها الصحية استقرت بعض الشيء بعد دخوله المستشفى، ومن المفترض أن يغادر المستشفى خلال أيام بعد تحسن حالته، وأضافت للعربية.نت أن الطبيب المعالج طلب إجراء بعض الفحوصات الطبية الجديدة من أجل الاطمئنان على حالة ضغط الدم وبعض الوظائف الحيوية الأخرى.

إلا أنها أكدت أن والدها في كامل وعيه وحالته ليست خطيرة.

مسيرته الفنية

يذكر أن حمدي الوزير فنان مصري شهير ولد في مدينة بورسعيد عام 1955، حيث يبلغ من العمر 70 عاماً، وهو من عائلة فنية أنجبت عدداً من الممثلين والمخرجين.

وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة قنا، وبدأ مشواره الفني في نهاية سبعينيات القرن العشرين، وكانت بداياته السينمائية قوية بشكل ملحوظ، فشارك بدور في فيلم “إسكندرية ليه”، مع المخرج يوسف شاهين في 1979.

كما شارك في عدة أعمال مميزة مثل فيلم “سواق الأوتوبيس”، و”التخشيبة” في فترة الثمانينيات، وأيضاً مسلسل رأفت الهجان الجزء الثالث عام 1992 بدور ضابط المخابرات الشاب عادل، الذي يشارك رأفت الهجان مهامه للمرة الأولى.

كذلك عمل أيضاً كمخرج لمسرحيات “حرب البسوس”، و”طقوس الإشارات والتحولات”، ومن أعماله التلفزيونية مسلسل “البحار مندي”، و”المزاد”، و”أوراق مصرية”