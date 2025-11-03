بنك القاهرة عمان
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش السامي

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب، خلال جلسة مغلقة عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، صيغة الرد على خطاب العرش السامي، تمهيدا لرفعه إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني.
وناقش مجلس النواب، خلال الجلسة، قرار لجنة الرد على خطاب العرش السامي.
وكانت لجنة الرد على خطاب العرش السامي، قد قررت في الثلاثين من شهر تشرين الأول الماضي، مقترح “صيغة الرد”، وذلك بعد أن عقدت اجتماعات أيام الـ28 والـ29 والـ30 من الشهر الماضي.
وضمت لجنة الرد النواب: نصار القيسي، علي الخلايلة، فليحة الخضير، حكم المعادات، عبد الباسط الكباريتي، مصطفى الخصاونة، هدى نفاع، حمود الزواهرة، آمال الشقران، حسين العموش، سامر الأزايدة، ايمن أبو هنية، أروى الحجايا، محمد سلامة الغويري، محمد بني ملحم، مؤيد العلاونة، زهير الخشمان، أيمن البدادوة، سليمان السعود، محمد الرعود، محمد السبايلة، ديمة طهبوب، هدى العتوم، بيان المحسيري، باسم الروابدة، وسام الربيحات، محمود النعيمات، عبدالرؤوف الربيحات ورانيا أبو رمان.
وضمت اللجنة المصغرة المكلفة بصياغة الرد النواب، حسين العموش رئيسا، ديمة طهبوب مقررا، أروى الحجايا، رانيا أبو رمان، أيمن البدادوة، وفليحة الخضير، محمد السبايلة وعبدالرؤوف الربيحات.
وكان أعضاء اللجنة اختاروا بالتزكية القيسي رئيسا لها، والحجايا مقررا، بينما اختارت العموش رئيسا للجنة صياغة الرد وطهبوب مقررا


