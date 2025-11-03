بنك القاهرة عمان
البنوك ترفض 77 ألف طلب قرض جديد في تسعة أشهر

3 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:رفض الجهاز المصرفي قرابة 77.2 ألف طلب تمويل جديد، في تسعة أشهر من العام الحالي، بقيمة تجاوزت المليار دينار، علما أن إجمالي قيمةِ التسهيلات المطلوبة، زاد بنحو 1.951 مليارٍ دينار، مقارنة بعام 2024 وفق أحدثِ بياناتٍ صادرة عن البنك المركزي.
ووفقا لأحدث البيانات، فإن قيمة التسهيلات الجديدة التي تقدم العملاء للحصول عليها في الأرباع الثلاثة المنتهية من عام 2025، وصلت إلى 10.732 مليار دينار، مقابل، 8.781 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن الجهاز المصرفي المحلي، وافق على تمويل تسهيلات بقيمة وصلت إلى 9.386 مليار دينار، في تسعة شهور من العام الحالي، في الوقت الذي رفض فيه تمويل قروض وتسهيلات، بقيمة 1.345 مليار دينار خلال هذه الفترة.
وبالنسبة لعدد التسهيلات الجديدة الإجمالي، فوصل في ثلاثة أرباع من العام الحالي، إلى 316 ألف طلب، لمختلف القطاعات، وافق الجهاز المصرفي على منح تسهيلات بعدد 239 ألف طلب، في حين رفض العدد الباقي من التمويلات.
وبالنظر إلى إجمالي التسهيلات، البالغ منذ كانون الثاني، إلى نهاية أيلول من 2025 بلغت 35.980 مليار دينار، الغالبية العظمى منها ذهبت للقطاع الخاص بشقيه المقيم وغيرِ المقيم، وبنسبة 89%، بواقع أكثر من 32 مليار دينار.


