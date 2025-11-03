دراسة جينية سعودية تكشف عن تنوع أحيائي غير مسبوق في البحر الأحمر

وطنا اليوم:توصلت دراسة سعودية إلى بناء أكبر قاعدة بيانات جينية للتنوع الأحيائي في البحر الأحمر، بعد تحليل أكثر من 2000 عينة مياه ورواسب وتوليد 12.8 مليار تسلسل جيني، لتسجيل 1.023 عائلة من الكائنات و56 نوعا من شعبة الحبليات، واكتشاف أنواع جديدة محتملة في أعماق هذا البحر.

وكشفت الدراسة، التي نفذها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في السعودية ضمن مشروع رحلة العقد (RSDE)، عن تغير أنماط توزع المجتمعات البحرية بحسب العمق وخط العرض، إلى جانب رصد مجتمعات ميكروبية أساسية في تدوير المغذيات وإنتاج الميثان.

وأوضح الدكتور محمد علي قربان الرئيس التنفيذي للمركز أن الدراسة تمثل نقلة نوعية في أدوات رصد النظم البيئية البحرية، وتسهم في دعم جهود السعودية لحماية البحر الأحمر عبر قاعدة بيانات جينية متكاملة تتيح مراقبة التغيرات البيئية وتحديد المناطق ذات الأهمية الحيوية.