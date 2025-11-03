بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

دراسة جينية سعودية تكشف عن تنوع أحيائي غير مسبوق في البحر الأحمر

3 نوفمبر 2025
دراسة جينية سعودية تكشف عن تنوع أحيائي غير مسبوق في البحر الأحمر

وطنا اليوم:توصلت دراسة سعودية إلى بناء أكبر قاعدة بيانات جينية للتنوع الأحيائي في البحر الأحمر، بعد تحليل أكثر من 2000 عينة مياه ورواسب وتوليد 12.8 مليار تسلسل جيني، لتسجيل 1.023 عائلة من الكائنات و56 نوعا من شعبة الحبليات، واكتشاف أنواع جديدة محتملة في أعماق هذا البحر.
وكشفت الدراسة، التي نفذها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في السعودية ضمن مشروع رحلة العقد (RSDE)، عن تغير أنماط توزع المجتمعات البحرية بحسب العمق وخط العرض، إلى جانب رصد مجتمعات ميكروبية أساسية في تدوير المغذيات وإنتاج الميثان.
وأوضح الدكتور محمد علي قربان الرئيس التنفيذي للمركز أن الدراسة تمثل نقلة نوعية في أدوات رصد النظم البيئية البحرية، وتسهم في دعم جهود السعودية لحماية البحر الأحمر عبر قاعدة بيانات جينية متكاملة تتيح مراقبة التغيرات البيئية وتحديد المناطق ذات الأهمية الحيوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:21

الهلال الأحمر : رفح معزولة تماما عن المساعدات وتواجه مجاعة متفاقمة

12:06

السير: التدقيق على 153 ألف مركبة منذ بداية حملة الشتاء

12:02

الأردن يشارك بقمة السياحة العربية 2025 في لندن

11:55

أمير قطر يدعو لدعم إعادة إعمار غزة ووقف الحرب في السودان

11:45

الإغلاق الحكومي يشلّ الأجواء الأمريكية.. أزمة غير مسبوقة في حركة الطيران

11:06

شبح المجاعة يطل في الفاشر.. والدعم السريع يهدد بالتحرك نحو الأبيض

10:55

تحرك أميركي لتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة

10:34

القضاة : 180 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف العام 2026

10:25

الجرائم الإلكترونية تستقبل 6500 شكوى احتيال مالي إلكتروني لنهاية تشرين الأول

10:21

الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل

10:17

وفيات الثلاثاء 4-11-2025

09:54

نظام جديد لصندوق ضمان العاملين في وزارة التربية

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان