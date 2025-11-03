واتساب تتيح ميزة حماية النسخ الاحتياطية بمفاتيح المرور

وطنا اليوم:أعلنت منصة المراسلة الفورية “واتساب” عن إطلاق ميزة جديدة لتأمين النسخ الاحتياطية للدردشات دون الحاجة إلى كلمات مرور، وذلك عبر ميزة النسخ الاحتياطية المشفرة بخاصية “مفاتيح المرور – Passkeys”.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تشفير سجل الرسائل المخزنة باستخدام بصمة الوجه أو الإصبع أو رمز قفل الشاشة، وهي خطوة تبسط عملية الحماية مقارنة بالأسلوب السابق الذي أطلق عام 2021، والذي كان يتطلب حفظ مفتاح تشفير خاص مكون من 64 رقما أو إنشاء كلمة مرور مخصصة له.

وتعد مفاتيح المرور من أحدث تقنيات تسجيل الدخول التي تستغني عن كلمات المرور لصالح أنظمة مصادقة بيومترية مدمجة في الأجهزة، مثل بصمة الوجه أو الإصبع أو رمز قفل الشاشة، مما يلغي الحاجة إلى إدخال كلمات مرور معقدة، ويمكن للمستخدمين من خلالها تأمين حساباتهم أو بياناتهم بنقرة أو نظرة واحدة فقط.

وقالت واتساب في بيان لها: “إن الكثير منا يحمل ذكريات ثمينة على مدار سنوات في دردشات واتساب، مثل الصور والملاحظات الصوتية العاطفية والمحادثات المهمة، لذلك فإن حماية تلك العناصر في حال فقدان هاتفك أو كنت بحاجة إلى نقلها إلى جهاز جديد يعد أمرا في غاية الأهمية”.

ويمكن تفعيل الميزة الجديدة من خلال الانتقال إلى “الإعدادات” داخل التطبيق، ثم الضغط على “الدردشات”، واختيار “النسخ الاحتياطي للدردشة”، وتفعيل “النسخ الاحتياطي المشفر تماما بين الطرفين”.

وأشارت “واتساب” إلى أن هذه الميزة تأتي لتضمن أنه حتى مزودو الخدمات السحابية لن يتمكنوا من الوصول إلى محتوى النسخ الاحتياطية، مما يعزز التشفير من الطرف إلى الطرف في كافة مراحل التواصل والتخزين، وسوف تتاح تدريجيا لمستخدمي “أي أو أس” و”أندرويد” خلال الأسابيع والأشهر المقبلة