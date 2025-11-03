بنك القاهرة عمان
الاتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو لدعم الأردن في استضافة اللاجئين السوريين

3 نوفمبر 2025
A general view shows the UN-run Zaatari camp for Syrian refugees, north east of the Jordanian capital Amman, on September 19, 2015. UN Humanitarian Chief Stephen O'Brien visited the Zaatari camp for talks with Jordanian officials on the refugee crisis. AFP PHOTO / KHALIL MAZRAAWI (Photo by KHALIL MAZRAAWI / AFP)

وطنا اليوم:اعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة تمويلية إضافية بقيمة 80 مليون يورو، لدعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وتقديم المساعدة الاجتماعية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا من اللاجئين، والمجتمعات المضيفة المتأثرة بتداعيات النزوح منذ بداية الأزمة السورية.
ووفق القرار الصادر عن المفوضية، فإن هذا الإجراء يهدف إلى توفير حماية اجتماعية وخدمات مباشرة للاجئين الأكثر احتياجا، وتعزيز الحلول المستدامة لحالة النزوح للاجئين في الأردن، تماشيا مع الالتزامات الأوروبية والتعهدات المالية التي أُعلنت خلال مؤتمر بروكسل التاسع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة.
ويأتي الإجراء في ظل ما وصفته المفوضية الأوروبية بـ “الاحتياجات المتسارعة وغير المتوقعة” المرتبطة بتطورات الأزمة السورية الأخيرة، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتأثيرات الحرب على غزة، واستمرار هشاشة أوضاع اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن، وتراجع التمويل اللازم من مصادر أخرى.
ويتيح القرار مرونة مالية من خلال إمكانية تعديل المخصصات بما لا يتجاوز 10 ملايين يورو أو نسبة 20% من قيمة التمويل، إذ يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق معايير المساعدة الإنمائية الرسمية، من خلال تقديم الحماية والخدمات الاجتماعية للاجئين الأكثر ضعفا ودعم حلول مستدامة لنزوح اللاجئين في الأردن.
وباعتماد هذا التمويل الإضافي، يرتفع حجم التمويل الأوروبي المعلن لصالح الأردن خلال العام الحالي إلى 173 مليون يورو، تشمل 93 مليون يورو ضمن الخطة متعددة السنوات و80 مليون يورو ضمن الإجراء الخاص لدعم استضافة اللاجئين السوريين.


