بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

التلفزيون الأردني يكشف ملامح الدورة البرامجية الجديدة

3 نوفمبر 2025
التلفزيون الأردني يكشف ملامح الدورة البرامجية الجديدة

وطنا اليوم:نظمت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، بحضور وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، اليوم الأحد، حفلًا كشفت من خلاله أبرز ملامح الدورة البرامجية المقبلة، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ومدراء الإعلام الرسمي، ورؤساء تحرير الصحف اليومية، وممثلي شركات الدعاية والإنتاج وشركاء المؤسسة.وأشاد المومني، في كلمة ألقاها، خلال الحفل بخطوات المؤسسة التطويرية، قائلاً: “إنها شاشتنا التي تتجدّد، تتواصل برسالتها بروح الفريق الواحد وإرادة التطوير المستمرة، نحو إعلام وطني حديث قادر على المنافسة، يعكس الأردن الجميل ويعبر عن المواطن أينما كان.”
وأضاف المومني: “إن هذه المؤسسة حملت رسالة الأردن للعالم أجمع، ولها تاريخها، وقد أسهمت القامات التي عملت فيها في ترسيخ هذه المسيرة، والمستقبل للمحتوى المتميز، ولا تستطيع أي مؤسسة تقديم محتوى يرضي الجميع.”
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية غيث الطراونة إن الدورة صُممت بعناية لتشكل نقلة نوعية في خريطة برامج التلفزيون الأردني، مع الحرص على أن تكون متوازنة، تعكس تنوع المجتمع الأردني وتخاطب اهتماماته، بما يضمن الوصول إلى الجمهور بأعلى درجات الكفاءة والتأثير.
وأضاف الطراونة: “التلفزيون الأردني قادر على تقديم محتوى يلبي الطموح ويواكب مسيرة الأردن التي تستحق أن نثريها.”
من جانبه، عرض المدير العام للمؤسسة إبراهيم البواريد أبرز ملامح الدورة الجديدة التي تجمع بين الترفيه والمعرفة، والهوية والانفتاح، وتقدّم باقة متنوعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية، إلى جانب محتوى نوعيا يسلّط الضوء على قصص النجاح الأردنية والإنجازات الوطنية ويحتفي بالتراث والإبداع على حد سواء. وأشار إلى أن خدمة الأخبار مستمرة عبر شاشة التلفزيون الأردني إلى جانب البرامج السياسية والخدمية المختلفة.
وتضمن الحفل عرض فيديوهات ترويجية للدورة البرامجية التي تبدأ الشهر المقبل، والتي حملت في ملامحها روح التجديد والإبداع ومواكبة تطلعات المشاهد الأردني ببرامج أقرب إلى الناس وصوت يعبر عن الوطن. وتطلع الحضور إلى مشاهدة الحلة الجديدة للشاشة التي تعكس ثقة المشاهد ومحبة الجمهور، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب والمبدعين الأردنيين لتقديم رؤاهم بجرأة ومهارة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:55

أمير قطر يدعو لدعم إعادة إعمار غزة ووقف الحرب في السودان

11:45

الإغلاق الحكومي يشلّ الأجواء الأمريكية.. أزمة غير مسبوقة في حركة الطيران

11:06

شبح المجاعة يطل في الفاشر.. والدعم السريع يهدد بالتحرك نحو الأبيض

10:55

تحرك أميركي لتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة

10:34

القضاة : 180 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف العام 2026

10:25

الجرائم الإلكترونية تستقبل 6500 شكوى احتيال مالي إلكتروني لنهاية تشرين الأول

10:21

الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل

10:17

وفيات الثلاثاء 4-11-2025

09:54

نظام جديد لصندوق ضمان العاملين في وزارة التربية

09:42

تهديد إسرائيلي جديد لحزب الله: لن يكون هناك مكان محصن

09:34

البنك الدولي: الأردن يحقق تقدما في برنامج كفاءة قطاع الكهرباء

09:29

ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان