3 نوفمبر 2025
جلسة توعية قانونية للعاملات بالتعليم الخاص ضمن مشروع “قوة النقابات”

وطنا اليوم – عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، جلسة توعية قانونية حول الحقوق العمالية، بمشاركة عدد من العاملات والمعلمات في قطاع التعليم الخاص.

وأكد رئيس الاتحاد، ورئيس اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين بالتعليم الخاص، خالد الفناطسة، خلال كلمة الافتتاح، أهمية تعزيز الوعي بالحقوق العمالية للعاملين والعاملات في التعليم الخاص، مشيرا إلى أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بالأجور وشروط العمل وغياب الاستقرار الوظيفي، ويحتاج إلى مزيد من التثقيف والتوعية والدعم النقابي.

وتناولت الجلسة، التي قدمتها، المحامية أسماء عميرة، أبرز الجوانب القانونية المتعلقة بحقوق العاملين والعاملات في بيئة العمل، وفق قانوني العمل والضمان الإجتماعي، إلى جانب العنف والتحرش في عالم العمل، وغيرها من الحقوق المكفولة.
وتأتي هذه الجلسات ضمن أنشطة مشروع “قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولًا ومساواة بين الجنسين”، الذي ينفذه الاتحاد بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، وبدعم من مشروع “المساواة في العمل” المموّل من حكومة مملكة النرويج.


