برعاية محافظ مادبا افتتاح معرض مكتبة الأسرة 2025 ( الدورة التاسعة عشرة ) في اتحاد الجمعيات الخيرية بمادبا

2 نوفمبر 2025
وطنا اليوم – مندوباً عن عطوفة محافظ مادبا افتتح مساعد المحافظ راكان العدوان اليوم الأحد في قاعة اتحاد الجمعيات الخيرية بمادبا معرض مكتبة الأسرة 2025 ( الدورة التاسعة عشرة ).
كما افتتح معرض الجامعة الألمانية الأستاذ الدكتور إياس خضر .
ويحتوي المعرض هذا العام على 54 عنواناً في كافة الحقول المعرفية للكبار والأطفال .
ويستمر المعرض حتى مساء يوم الخميس المقبل في ثلاثة مراكز للبيع وهي : قاعة اتحاد الجمعيات الخيرية / مادبا ، والجامعة الألمانية ، وقاعة بلدية لب ومليح ، وتباع الكتب وقصص الأطفال بأسعار رمزية .


