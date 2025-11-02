برعاية محافظ مادبا افتتاح معرض مكتبة الأسرة 2025 ( الدورة التاسعة عشرة ) في اتحاد الجمعيات الخيرية بمادبا

وطنا اليوم – مندوباً عن عطوفة محافظ مادبا افتتح مساعد المحافظ راكان العدوان اليوم الأحد في قاعة اتحاد الجمعيات الخيرية بمادبا معرض مكتبة الأسرة 2025 ( الدورة التاسعة عشرة ).

كما افتتح معرض الجامعة الألمانية الأستاذ الدكتور إياس خضر .

ويحتوي المعرض هذا العام على 54 عنواناً في كافة الحقول المعرفية للكبار والأطفال .

ويستمر المعرض حتى مساء يوم الخميس المقبل في ثلاثة مراكز للبيع وهي : قاعة اتحاد الجمعيات الخيرية / مادبا ، والجامعة الألمانية ، وقاعة بلدية لب ومليح ، وتباع الكتب وقصص الأطفال بأسعار رمزية .