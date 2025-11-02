أمسية ثقافية في ماعين تستذكر الراحل غالب هلسا نظمها تجمع الأدب والإبداع بمشاركة مديرية ثقافة مادبا

وطنا اليوم – شاركت مديرية ثقافة مادبا في الامسية الثقافية التي أقامها تجمع الأدب والإبداع بحضور رئيس التجمع الاستاذ زياد السعودي والشاعرة الاستاذة اسراء حيدر محمود والشعراء الاساتذة علي الفاعوري ، محمد النبالي ، الدكتور بكر السواعدة والدكتور علي الشوابكة عبر قافلته التاسعة والعشرين في نادي ماعين الثقافي بالتعاون مع فرع رابطة الكتاب الأردنيين / مادبا مساء امس السبت استذكر فيها المشاركون مسيرة الأديب الأردني الراحل غالب هلسا.

والقى مدير ثقافة مادبا الاستاذ محمد الرواحنه كلمة مندوباً عن رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات بين فيها إن مسيرة الأديب الراحل غالب هلسا كانت علامة فارقة في المشهد الثقافي والفكري العربي ، وقد جمع الروائي الراحل بين العمق الفكري والالتزام الإنساني وبين الإبداع الأدبي والفكر الإنساني ، معبراً عن قضايا الإنسانية وتطلعها نحو الحرية والعدالة

وقدمت عضو الهيئة الإدارية بالتجمع هبة الزيني تعريفاً بالتجمع الذي جال المحافظات ويصل اليوم إلى مادبا احتفاء بالادباء والمثقفين، ويجتهد ليضفي على المشهد الإبداعي والثقافي الأردني والعربي وقد أخذ على عاتقه تسيير قوافل إبداعية لمناطق عديدة في محافظات المملكة.

وتحدث عضو رابطة الكتاب في مادبا الدكتور فيصل الغويين كلمة نبابة عن فرع رابطة الكتاب الأردنيين / مادبا تحدث فيها <عن الأديب الراحل غالب هلسا إبن بلدة ماعين الذي عاش حياة تراجيدية كما في روايته “السلطانة”، مبيناً أن أي قراءة عابرة لروايات هلسا السبع تشير الى أنه عاش حياة قصيرة لكنها كانت حافلة فهو عروبي الهوية.

كما قدمت الكاتبة نوال قصار قراءة في تفاصيل مسيرة الأديب غالب هلسا الإبداعية مركزة على موقع المرأة في رواياته وأعماله.

وقدم نخبة من الشعراء قصائد شعرية في الأمسية.

وفي ختام الأمسية قدم الوزير الأسبق طه الهباهبة ومدير ثقافة مادبا الاستاذ محمد الرواحنة دروعاً تكريمية للمشاركين.

