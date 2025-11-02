نمروقة: سعي لتوسيع مظلّة البوابات الإلكترونية في البعثات الأردنية في الخارج

وطنا اليوم:تفقّدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، الأحد، مكتب التصديق التابع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الواقع ضمن نافذة الاستثمار التابعة لمديرية خدمات المستثمرين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقالت نمروقة، خلال الزيارة بحضور نائب رئيس مجلس مفوّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كريمة الضابط، إنّ الوزارة تهدف من فتح مكاتب التصديق في مختلف محافظات المملكة تقديم جملة من الخدمات وتصديق الوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية للمواطنين؛ وذلك تسهيلاً على متلقّي الخدمة والحرص على الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة لهم.

وبيّنت نمروقة أنّ هناك ١٧ مكتبًا للتصديق منها ٩ مكاتب في المحافظات، و ٨ مكاتب في العاصمة عمّان، تحرص على تقديم الخدمات للمواطنين، والارتقاء بجودتها والتسهيل على متلقّيها.

وأكّدت نمروقة أنّ الغاية من وجود المكتب ضمن النافذة الاستثمارية يَكمُن في مساعدة المستثمرين والشركات والمؤسسات والهيئات والمواطنين المُقيمين في محافظة العقبة والمحافظات المجاورة، وتعزيز دور الوزارة في خدمة المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج.

وأشارت نمروقة إلى أنّ الوزارة تسعى إلى توسيع مظلّة البوابات الإلكترونية في إطار التحوّل الرقمي في البعثات الأردنية في الخارج لخدمة المغتربين والمواطنين الأردنيين بشكل أسرع وأسهل بعد إطلاقها في الكويت والرياض وبرلين وجدّة ولندن، وستَليها سفارات وبعثات أخرى قريبًا؛ بهدف تعزيز مستوى وسرعة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمغتربين إلكترونيًّا، والحرص على التسهيل عليهم، بما يعكس التكامل مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ورؤية الحكومة نحو التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية