بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

وفاة أردنية إثر تعرضها للتعذيب والضرب على يد زوجها

2 نوفمبر 2025
وفاة أردنية إثر تعرضها للتعذيب والضرب على يد زوجها

وطنا اليوم:توفيت سيدة ثلاثينية في محافظة الزرقاء، متأثرة بإصابات بليغة تعرّضت لها نتيجة الضرب والتعذيب على يد زوجها، وفق ما أفاد به ذووها.
وقال شقيق الضحية إن زوجها اعتدى عليها بالضرب المبرح، وأقدم على حرق جسدها بالسجائر والفحم، كما احتجزها داخل الحمام لمدة يومين، قبل أن تُنقل إلى منزل ذويها وهي في حالة صحية حرجة نتيجة التعذيب الشديد.
وأضاف أن الجاني كان يهددها بشكل متكرر بإيذاء أطفالها الأربعة في حال لجأت للشكوى أو طلب المساعدة، مما اضطرها إلى الصمت خوفًا عليهم.
وأشار إلى أنه جرى إسعافها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، حيث تبين وجود آثار حروق وضرب شديد على مختلف أنحاء جسدها، قبل أن تفقد الوعي لساعات.
وأوضح شقيقها أنها وبعد أن استعادت وعيها لفترة وجيزة، قدمت إفادتها إلى إدارة حماية الأسرة، ثم دخلت في غيبوبة مجددًا، قبل أن تُعلن وفاتها يوم الجمعة الماضي.
وطالب ذوو الضحية الجهات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحق الجاني، مؤكدين ثقتهم بالأجهزة الأمنية والقضاء في تحقيق العدالة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:45

الإغلاق الحكومي يشلّ الأجواء الأمريكية.. أزمة غير مسبوقة في حركة الطيران

11:06

شبح المجاعة يطل في الفاشر.. والدعم السريع يهدد بالتحرك نحو الأبيض

10:55

تحرك أميركي لتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة

10:34

القضاة : 180 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف العام 2026

10:25

الجرائم الإلكترونية تستقبل 6500 شكوى احتيال مالي إلكتروني لنهاية تشرين الأول

10:21

الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل

10:17

وفيات الثلاثاء 4-11-2025

09:54

نظام جديد لصندوق ضمان العاملين في وزارة التربية

09:42

تهديد إسرائيلي جديد لحزب الله: لن يكون هناك مكان محصن

09:34

البنك الدولي: الأردن يحقق تقدما في برنامج كفاءة قطاع الكهرباء

09:29

ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني

09:24

د. محمد الهواوشة يترشح لمجلس التعليم في ولاية أوهايو: خطوة جديدة لخدمة المجتمع والتعليم

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان