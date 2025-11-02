وفاة أردنية إثر تعرضها للتعذيب والضرب على يد زوجها

وطنا اليوم:توفيت سيدة ثلاثينية في محافظة الزرقاء، متأثرة بإصابات بليغة تعرّضت لها نتيجة الضرب والتعذيب على يد زوجها، وفق ما أفاد به ذووها.

وقال شقيق الضحية إن زوجها اعتدى عليها بالضرب المبرح، وأقدم على حرق جسدها بالسجائر والفحم، كما احتجزها داخل الحمام لمدة يومين، قبل أن تُنقل إلى منزل ذويها وهي في حالة صحية حرجة نتيجة التعذيب الشديد.

وأضاف أن الجاني كان يهددها بشكل متكرر بإيذاء أطفالها الأربعة في حال لجأت للشكوى أو طلب المساعدة، مما اضطرها إلى الصمت خوفًا عليهم.

وأشار إلى أنه جرى إسعافها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، حيث تبين وجود آثار حروق وضرب شديد على مختلف أنحاء جسدها، قبل أن تفقد الوعي لساعات.

وأوضح شقيقها أنها وبعد أن استعادت وعيها لفترة وجيزة، قدمت إفادتها إلى إدارة حماية الأسرة، ثم دخلت في غيبوبة مجددًا، قبل أن تُعلن وفاتها يوم الجمعة الماضي.

وطالب ذوو الضحية الجهات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحق الجاني، مؤكدين ثقتهم بالأجهزة الأمنية والقضاء في تحقيق العدالة.