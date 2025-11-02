ولي العهد يتابع التمرين النهائي لدورة القوات الخاصة

وطنا اليوم:تابع سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، التمرين النهائي لدورة القوات الخاصة التي عقدتها الكتيبة الخاصة/101، إحدى وحدات قوات الملك عبدﷲ الثاني الخاصة الملكية، والذي يخدم سموه حاليا فيها مساعدا لقائد الكتيبة.

واستمع سموه بحضور قائد قوات الملك عبدﷲ الثاني الخاصة الملكية إلى إيجاز عن مراحل التدريب، والمهارات والخبرات الميدانية التي اكتسبها المشاركون.

واشتملت الدورة، التي استمرت لستة أشهر، على محاور التدريب التخصصي والدوريات والتدريب المائي والإسعافات الأولية ومهارات التعامل مع الخارطة والبوصلة، والتعايش وسط ظروف ميدانية متنوعة، بهدف رفع كفاءة المشاركين وتأهيلهم لتنفيذ الواجبات والمهام الموكلة إليهم بكفاءة وفعالية.

وأشاد سمو ولي العهد بالمستوى الاحترافي للمشاركين وجاهزيتهم للتعامل في مختلف البيئات، وبالمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

وفي نهاية التمرين، قلد سموه الخريجين سيف القوات الخاصة كشعار يمنح لمجتازي دورة القوات الخاصة.