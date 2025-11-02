مدير صحة مادبا الدكتوره اماني الفرح : اعتماد مركز الأميرة بسمة للتنمية في ماعين لتقديم الخدمات الصحيه للمرضى والمراجعين

وطنا اليوم – قالت مدير صحة مادبا الدكتوره اماني الفرح أنه تم اعتماد مركز الأميرة بسمة للتنمية البشريه في ماعين التابع للصندوق الاردني الهاشمي لتقديم الخدمات الصحيه للمرضى والمراجعين بديلاُ عن المركز الصحي الحالي والذي ستبدأ فيه أعمال الصيانة الشاملة قريباً وبمنحة اوروبيه.

وأضافت الدكتورة الفرح خلال جولة اليوم الأحد إلى مركز صحي ماعين ومركز الاميرة بسمة للتنمية رافقها فيها مدير قضاء ماعين السيد ريان الزيود ومدير المركز الدكتور عامر ابو عوض وعدد من أعضاء لجنة صحة المجتمع المحلي ماعين أنه تلبية لمطالب أهالي ماعين والتسهيل عليهم والتخفيف من معاناتهم بتلقي العلاج تم ايجاد حل بنقل المركز الصحي إلى مقر مركز الأميرة بسمه للتنمية البشريه في ماعين والتابع للصندوق الأردني الهاشمي لاستخدام مرافقه لتقديم الخدمات الصحيه والمعالجة للمرضى والمراجعين لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة للمركز الصحي بإستثناء قسم الاسنان والذي سيتم نقله الى مركز صحي مخيم مادبا أو مركز صحي الفيحاء أو أي مركز آخر قريب يناسب المرضى.

وقالت الدكتوره الفرح انها ومدير قضاء ماعين السيد ريان الزيود بحثا مع رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات رئيس مجلس ادارة مراكز الأميرة بسمه للتنمية بمادبا مطالب أهالي ماعين لتلقي الخدمات الصحيه في مركز الاميرة بسمه بماعين والقريب من الجميع للتسهيل عليهم والتخفيف من معاناتهم بدلاً من نقل الخدمات الصحيه إلى خارج منطقتهم من اجل اعمال الصيانة للمركز الصحي.

واكدت الدكتورة الفرح ان المهندس جوينات أبدى كل استعداده وتعاونه لتلبية مطلب أهالي ماعين لتلقي العلاج في مركز الأميرة بسمه بماعين وأنه وافق من حيث المبدأ على استخدام مرافق مركز الأميرة بسمه بماعين لاستقبال المرضى وعرض هذا الطلب على مجلس الإدارة بالموافقة الرسمية وأنه في حال تمت الموافقة ستتم عملية اخلاء المركز اعتباراً من يوم غدٍ الأثنين.

وببنت الدكتوره الفرح انه تم اليوم وبكتاب رسمي مخاطبة رئيس لجنة بلدية مادبا والطلب منه بالموافقة على استخدام مرافق مركز الأميرة بسمه في ماعين لاستقبال المرضى والمراجعين.

واعربت الدكتورة الفرح ومدير قضاء ماعين السيد ريان الزيود عن عميق شكرهم وتقديرهم لرئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات لاستجابته السريعة وتلبية طلبهم بنقل خدمات مركز صحي ماعين إلى مركز الأميرة بسمه في ماعين خدمة للأهالي والسكان في ماعين والتسهيل عليهم.

وثمن أهالي ماعين عالياً الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة ممثلة بمدير صحة ماعين الدكتورة أماني الفرح ووزارة الداخلية ممثلة بمدير قضاء ماعين السيد ريان الزيود الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل حل موضوع إغلاق المركز الصحي في ماعين للصيانة لمدة ثلاثة اشهر ونقل الخدمات الصحيه خارج المنطقة مؤكدين أن اصرارهم ومتابعتهم مع المعنيين لإيجاد حل يرضي الأهالي ويلبي رغباتهم والتسهيل عليهم بتلقي الخدمات الصحية في منطقتهم بماعين يأتي من أجل راحة المراجعين والمرضى والتسهيل علبهم لتلقي العلاج بكل سهولة ويسر.

.كما اعربوا عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لسعادة النائب سامر العبابسه الازايده الذي تابع مطالب أهالي ماعين مع المعنيين سواء مع معالي وزير الصحة وعطوفة الأمين العام وعطوفة مدير صحة مادبا الدكتورة أماني الفرح والذي أبدى استعداده وبذل جهوده من أجل حل موضوع نقل خدمات مركز صحي ماعين خارج منطقة ماعين لتبقى في نفس المنطقة بماعين.

وكانت الدكتوره الفرح يرافقها مدير قضاء ماعين السيد ريان الزيود زارت المركز الصحي والتقت مديره الدكتور عامر ابو عوض والموظفين في المركز وأكدت لهم ضرورة اخلاء المركز والذي من المفترض أن يتم في هذا اليوم الأحد بأمر وقرار من وزارة الصحة باخلائه ونقل الخدمات الصحية إلى مركز صحي مخيم مادبا ومركز صحي الفيحاء من أجل القيام بأعمال الصيانة الشاملة من المنحة الاوروبية .