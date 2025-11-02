بنك القاهرة عمان
الأشغال: تنفيذ 43 مشروعا بقيمة 127 مليون دينار لتحسين البنية التحتية

2 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تنفيذ 43 مشروعا في مختلف المحافظات خلال الفترة من أيلول 2024 حتى أيلول 2025، بكلفة إجمالية بلغت 127 مليون دينار، وذلك في إطار خططها لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وذكرت الوزارة في تقريرها السنوي للعام الأول من حكومة جعفر حسان، أن هناك 63 مشروعاً قيد التنفيذ حالياً بقيمة 180 مليون دينار، موزعة على قطاعات متنوعة.
وشملت المشاريع 38 مشروعاً تربوياً بقيمة 86 مليون دينار، بالإضافة إلى 6 مشاريع صحية بكلفة 63 مليون دينار، و19 مشروعاً في قطاعات خدمية أخرى بقيمة 31 مليون دينار.
وأشارت الوزارة إلى وجود 259 مشروعاً قيد الدراسة حالياً بكلفة تقديرية تبلغ 249 مليون دينار، يتم العمل على إعداد التصاميم والدراسات الفنية اللازمة لها تمهيداً لإدراجها في الخطط المستقبلية للتنفيذ.
كما أكدت الوزارة متابعتها للمشاريع الحيوية مثل طريق الزرقاء- المفرق، طريق وادي شعيب، العدسية، المدينة الرياضية الجديدة، طريق الموقر- الأرزق، استاد الرياضة الجديد، والمراكز الحدودية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المشاريع تأتي في إطار سعيها المستمر لتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.


