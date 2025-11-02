أ.د. حمدان بمؤتمر الجمعية الأردنية للبحث العلمي يستعرض الإنجازات البحثية لجامعة عمان الاهلية

وطنا اليوم:رعى دولة الاستاذ الدكتورعدنان بدران حفل افتتاح المؤتمرالثاني عشر للبحث العلمي في الأردن يوم أمس السبت ، والذي عقدته الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع بالتعاون مع جامعة عمان الاهلية وسط مشاركة وحضور حاشد من الأساتذة والباحثين المرموقين ، حيث شملت محاوره : التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل ، التشريعات الدولية وحقوق الانسان، الاقتصاد المبني على الابتكار، مستقبل الطاقة النظيفة في الأردن: إلى أين؟ ، الصناعة الغذائية في الاردن ودورها في الامن الغذائي.

وقد تحدّث الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية في حفل افتتاح المؤتمر مرحّبا براعي المؤتمر “دولة الأستاذ الدكتورعدنان بدارن ” وبرئيس مجلس أمناء الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع ” معالي الأستاذ الدكتور رضا الخوالدة ” وبرئيس المؤتمر “الأستاذ الدكتور سميح أبو بكر” رئيس اللجنة التحضيرية ، وبالأساتذة أعضاء الجمعية ، والمشاركين في المؤتمر ، واستعرض في كلمة قصيرة الانجازات والأداء البحثي لجامعة عمان الاهلية حيث قال :

تتشرف جامعة عمان الأهلية باستضافة هذا المؤتمر النوعي، راجياً أن أنقل لكم تحيات دولة رئيس مجلس الأمناء السيد عبد الكريم الكباريتي وسعادة رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوارني .

وأضاف : يسعدني أن أقدم لكم ملخصاً عن مسيرة جامعة عمان الأهلية في دعم البحث العلمي والابتكار خلال السنوات الأخيرة :

أولاً: بلغ إجمالي عدد الأبحاث المنشورة على قاعدة بيانات Scopus نحو 5206 بحثًا علميًا بالمجمل، وهو إنجاز يعكس التقدم النوعي في مخرجات البحث العلمي وجودتها.

كما بلغ عدد الأبحاث المنشورة في عام 2025 فقط نحو 1309 بحثًا علميًا ، الأمر الذي يؤكد استمرار النمو في الإنتاج البحثي وتعاظم مساهمة الجامعة في النشر العلمي الدولي.

وقد توزعت الأبحاث المنشورة لعام 2025 بحسب تصنيفات Cite Score على النحو الآتي:

• 723 بحثًا في مجلات Q1 بنسبة % 55.2 من إجمالي أبحاث عام 2025

• 373 بحثًا في مجلات Q2 بنسبة %28.5

• 114 بحثًا في مجلات Q3 بنسبة %8.7

• 38 بحثًا في مجلات Q4 بنسبة %2.9

ويمثل هذا التوزيع مؤشرا واضحًا على توجه الجامعة الاستراتيجي نحو النشر في المجلات العلمية ذات التأثير العالي والمكانة المرموقة عالميًا، إذ تشكل الأبحاث المنشورة في الفئتين Q1 و Q2 ما يزيد عن 83 % من إجمالي أبحاث عام 2025، وهو دليل على جودة النشر العلمي واتساع نطاقه الدولي.

ثانياً: شهدت الجامعة نشاطًا ملحوظًا في مجال الابتكار والاختراع، حيث بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة خلال الفترة 2021–2025 نحو 72 براءة اختراع ، الأمر الذي يعكس البيئة البحثية الخصبة التي تحتضنها الجامعة وتشجيع الباحثين والطلبة على الإبداع والتطبيق العملي للأفكار البحثية.

ثالثاً: أدى هذا التقدم البحثي والابتكاري إلى تحقيق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية، كان أبرزها دخول جامعة عمان الأهلية ضمن الفئة (500 –401) في تصنيف التايمز العالمي لعام 2025، لتتبوأ بذلك مركز الريادة بين الجامعات الأردنية، وتؤكد حضورها على الساحة الأكاديمية العالمية.

وأعقب ذلك بالقول : إن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثون، والدعم المستمر من الإدارة العليا للجامعة وعمادة البحث العلمي التي تعمل على بناء منظومة بحثية محفّزة، قائمة على الإبداع، والجودة، والتعاون العلمي الدولي.

واختتم كلمته قائلاً: إننا إذ نفخر بهذا التميز، فإننا نؤكد استمرار جامعة عمان الأهلية في تبني استراتيجيات بحثية متقدمة تسعى إلى توسيع نطاق التعاون الدولي، مؤكدين فخرنا واعتزازنا بالجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في وضع التعليم العالي الأردني على خارطة العالم الأكاديمية، نحو تحقيق توجّهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسن المعظم وولي عهده الأمين.