المؤتمر الدولي لاختصاصي الأمراض النسائية والتوليد يوصي بتوسيع فرص تدريب الأطباء في المملكة المتحدة

الكلية الملكية البريطانية تكرم الدكتور مازن الزبدة وتسلم رئاسة الهيئة للدكتور الصمادي

وطنا اليوم – اختُتمت مساء الجمعة في العاصمة عمان أعمال المؤتمر الدولي للهيئة الأردنية الممثلة للكلية الملكية البريطانية لأطباء النسائية والتوليد، الذي عُقد برئاسة رئيس الهيئة الدكتور مازن الزبدة، بالتعاون مع الجمعية الأردنية لأطباء النسائية والتوليد برئاسة الدكتورة عبير عناب، والجمعية البريطانية لأطباء النسائية والتوليد برئاسة الدكتور ماهر معايطة، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 31 تشرين الأول 2025 في فندق الرويال.

وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأطباء في الأردن والمنطقة مع الكلية الملكية البريطانية، وتوسيع فرص تدريب الأطباء الأردنيين في المملكة المتحدة للحصول على شهادة الزمالة البريطانية، إضافة إلى توفير فرص تدريب في الاختصاصات الفرعية.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، ألقت رئيسة الكلية الملكية البريطانية كلمة أثنت فيها على إنجازات الهيئة الأردنية الممثلة خلال السنوات الست الماضية، وقدمت باسم الكلية شعار الكلية الملكية البريطانية إلى الدكتور مازن الزبدة، تقديراً لجهوده وإنجازاته في دعم الأنشطة العلمية في المنطقة، ومساهمته في تمكين الأطباء من الأردن وفلسطين وسوريا من التقدم لامتحانات الزمالة البريطانية والحصول على فرص عمل وتدريب في المملكة المتحدة، إلى جانب دوره في تطوير المستوى العلمي وعقد الندوات وورش العمل في مجال طب النسائية والتوليد.

وأعلن خلال الحفل الختامي للمؤتمر عن تسليم رئاسة الهيئة الممثلة للكلية الملكية البريطانية للدكتور ايمن الصمادي، والذي أشاد بالدور الذي تقوم به الكلية الملكية ممثلة بالهيئة في الارتقاء بمستوى الأطباء اخصائيي النسائية والتوليد.

وشارك في المؤتمر نخبة من الشخصيات العلمية والطبية، من بينهم رئيسة الكلية الملكية البريطانية البروفسورة راني ثاكر (R. Thaker)، ونائبها الأول البروفسور حسن شحاتة، والرئيس السابق للاتحاد العالمي لجمعيات النسائية والتوليد الأستاذ الدكتور جمال أبو السرور، إلى جانب أكثر من 300 طبيب وطبيبة من الأردن وفلسطين وسوريا.

وتضمّن المؤتمر 33 محاضرة علمية وبحثية تناولت أحدث التطورات في مجالات الاختصاص، أبرزها العقم وأطفال الأنابيب، وجراحة المناظير، واستخدام الروبوت في الجراحة، ومضاعفات الحمل والولادة، والأحمال عالية الخطورة، إضافة إلى محاضرات حول السمنة وتأثيراتها السلبية على الحمل والإنجاب.

كما عُقدت ندوة علمية برئاسة الدكتور مازن الزبدة، وبمشاركة رئيسة الكلية الملكية البريطانية، ورئيس الجمعية المصرية، وممثل عن الاتحاد العالمي لجمعيات النسائية والتوليد، ناقشت ارتفاع معدلات العمليات القيصرية في الأردن والعالم، وأسبابها ومخاطرها، وسبل الحد من العمليات غير المبررة علمياً، مع تشجيع الولادة الطبيعية.