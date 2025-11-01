بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مصفاة البترول الأردنية تحذر من روابط مزيفة تنتحل اسم “جوبترول” وتوهم المواطنين بجوائز وهمية

15 ثانية ago
مصفاة البترول الأردنية تحذر من روابط مزيفة تنتحل اسم “جوبترول” وتوهم المواطنين بجوائز وهمية

وطنا اليوم-تحذر شركة مصفاة البترول الأردنية المواطنين من التعامل مع الروابط الإلكترونية التي تُروّج لجوائز أو قسائم تعبئة وقود تحمل اسم “جوبترول” أو شعار الشركة، وتدّعي تقديم قسيمة تعبئة مجانية بقيمة 100 دينار أو ما شابه، مؤكدة أن هذه الروابط مزيفة وغير صادرة عن الشركة.

وشددت الشركة على أن أي حملات ترويجية أو مسابقات رسمية يتم الإعلان عنها حصراً عبر المنصات الرسمية المعتمدة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ”جوبترول”.

ودعت الشركة المواطنين إلى عدم إدخال أي معلومات شخصية أو مصرفية عبر هذه الروابط المشبوهة، حفاظاً على خصوصيتهم وسلامة بياناتهم، مشيرة إلى أنها ستتابع الموضوع مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات التي تستخدم اسمها بطريقة غير قانونية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:46

مساعد رئيس مجلس النواب الجراح ترعى اليوم الخيري في مخيم اربد

17:36

ضراغمة تطلق حملة (إحنا الأردنية، إحنا العالمية) احتفاءً بتأهل المنتخب الوطني الأردني لكأس العالم”

17:32

ابو الخيل يرعى في مدرسة صلاح الدين الأساسيه المختلطه مادبا معرضاً للوسائل التعليمية تحت شعار “وسيلة من بيئته”

15:22

الأديبة السهيل في السلط

14:15

البدور: خفض أسعار 97 صنف دوائي بنسب تتراوح من 5% إلى 72%

14:13

الزعبي يكتب : قلم لا ينحني.. ووطن لا يُخدع

12:29

نقيب الصحفيين ونائبه في ضيافة عمان الاهلية

11:06

آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان

08:32

النائب السابق هايل الدعجة: مطار ماركا.. عشر سنوات من “الصيانة” دون مساءلة

00:29

وفد رسمي من المؤسسة السورية للبريد يزور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

00:08

حزب الميثاق الوطني يؤكد دعمه للجهود الإغاثية الأردنية ودور الهيئة الخيرية الهاشمية في دعم الأشقاء في فلسطين

22:30

القاضي: تربيتي العائلية والعسكرية لا تسمح لي بالإساءة لأبناء شعبنا وسامح الله من فسر حديثي على غير مقصده

وفيات
آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمانعشائر أبو رمان تنعي فقيدها الشيخ سالم أبو رمان “أبو صلاح”وفيات الجمعة 31-10-2025الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالحوفيات الخميس 30-10-2025