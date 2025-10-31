سفير جمهورية العراق يستقبل وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية

وطنا اليوم – إستقبل السيد عمر البرزنجي سفير جمهورية العراق في عمان بمكتبه يوم أمس أعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية برئاسة رئيس الهيئة الإدارية اسعد ابراهيم ناجي العزام وبحضور عدد من أركان السفارة:

1-المستشار سهام شاكر أحمد/ مدير قسم فلسطين

2-المستشار مهند العزاوي / مدير قسم الأردن

3-المستشار ليلى الوردي/ القسم السياسي

4-المستشار احمد حسن/ قسم فلسطين

5-المستشار القانوني/ حسام الجميلي/ قسم فلسطين

6- مسؤول قسم الإعلام/الدكتور مصطفى العبيدي

في بداية اللقاء رحب السفير البرزنجي برئيس وأعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية ومقدراً هذه الزيارة التي تدل على مدى سعي الجمعية للتواصل مع سفارة جمهورية العراق التي ترحب بهذا التواصل والتعاون مع جمعية عَون الثقافية الوطنية.

وقال البرزنجي:حيث أنني كنت مسؤولاً عن 5 جمعيات مماثلة خلال خدمتي في هولندا وأعرف جيداً أهمية هذه الجمعيات التي تقدم الشيء الكثير والمفيد للمجتمعات وخصوصاً إن كانت بمستوى هذه الجمعية التي تضم بين أعضائها هذه القامات والشخوص الذين نُجل ونحترم من سياسيين،عسكرين،إعلاميين ومحامين وغيرهم.

وإستعرض البرزنجي العلاقات الوطيدة بين قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما،هذه العلاقات التاريخية التي جسدت الأخوة العربية بمعانيها الحقيقية بما وصلت إليه من تعاون وثيق وعلاقات قل نظيرها.

وأضاف البرزنجي أن العلاقات الأردنية العراقية تسودها أجواء من التعاون البناء التي تم تناولها في المباحثات التي جرت بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وفخامة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد خلال زيارة فخامته يوم أمس للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، التي ركزت على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين،وآخر المستجدات الإقليمية.مع تأكيد الجانبين على “متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين،والحرص على توطيدها في المجالات كافة.وعلى وجه الخصوص بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير مشاريع الربط الكهربائي المشترك، وتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع والأفراد بين البلدين”.

كما تناولت مباحثات جلالة الملك وفخامة الرئيس أبرز المستجدات الإقليمية،والجهود المبذولة لإستعادة الإستقرار في المنطقة،والعمل على دعم الحلول السلمية للأزمات بما يضمن سيادة الدول وأمن أراضيها.

مع التأكيد على “أهمية البناء على ما تحقق من تعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.”ضرورة ضمان الالتزام بتطبيق اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، ووقف التصعيد (الإسرائيلي) بالضفة الغربية (المحتلة).إلى جانب تعزيز العمل العربي المشترك لتكثيف جهود الاستجابة الإنسانية في غزة،وإزالة القيود التي تعيق وصول المساعدات الإغاثية”.والتحذير من خطورة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ضد الفلسطينيين، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.

وختم السفير البرزنجي حديثه بالقول أن فخامة الرئيس العراقي قد أكد خلال اللقاء مع جلالة الملك على “حرص العراق على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية مع الأردن،ومواصلة العمل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين،ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة”.

وبدوره وفي بداية حديثه قدم رئيس الهيئة الإدارية اسعد ابراهيم ناجي العزام الشكر والتقدير للسفير عمر البرزنجي على إجابته طلب جمعية عَون الثقافية الوطنية بعقد هذا اللقاء الهام،معرباً عن تقديره بما تقوم سفارة جمهورية العراق بتوطيد العلاقات بين الأردن والعراق على كافة الصُعد.

وقال العزام أن هذه الزيارة تهدف إلى بناء تشاركية وتعاون مع سفارة جمهورية العراق لتسهيل مهمة الجمعية للقيام بدورها العروبي.

وأضاف العزام كما أن جمعية عَون الثقافية الوطنية تقوم بدورها الوطني تجاه الأردن بتوثيق تاريخ ومواقف مكونات الدولة الأردنية من (القيادة،الحكومات، الجيش العربي الأردني،والأجهزة الأمنية)،فإن الجمعية تحرص ايضاً على توثيق دور الدول العربية وعبر (لجنة المسار العربي) من خلال لقاء السادة السفراء العرب في المملكة الأردنية الهاشمية.حيث تأتي زيارتنا هذه لسفارة جمهورية العراق تجسيداً لهذا الدور العروبي الذي تضطلع به جمعية عَون الثقافية الوطنية للتعاون في هذا المجال وتمكين الجمعية من توثيق التاريخ المشرف للعراق بالإعتماد على المصادر الرسمية المستندة على الحقائق والمعدومة بالوثائق.

وختم العزام حديثه بالإشارة إلى أن جمعية عَون الثقافية الوطنية تضم بين أعضائها عدداً من أبناء الدول العربية،موضحاً أن السبب في هذا لأن المشرع الأردني كان قد أخذ بعين الإعتبار البعد العروبي عند قيادتنا الهاشمية عند وضع قانون الجمعيات الأردنية فسمح لأبناء الدول العربية بالإنتساب للجمعيات الأردنية،حيث كان أول عربي قد إنضم لعضوية جمعية عَون الثقافية الوطنية هو الدكتور غزوان العامري من جمهورية العراق الشقيق،كما يوجد أعضاء من عدة دول عربية منها:دولة الكويت،فلسطين، لبنان،ومصر.

في حين صرحت الناطق الإعلامي بإسم الجمعية الإعلامية سهير الروسان عقب اللقاء أن هذه الزيارة الهامة لسفارة جمهورية العراق ولقاء سعادة السفير عمر البرزنجي تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية والدور العروبي الريادي الذي تقوم به جمعية عَون الثقافية الوطنية بإعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني الناشطة على الساحة المحلية.

كما أوضحت الروسان أن السفير البرزنجي قد أبدى موافقته الكريمة بالتعاون مع جمعية عَون الثقافية الوطنية بما تطرحه من أنشطة وفعاليات تخدم أهداف الجمعية بالتشارك مع سفارة جمهورية العراق في القريب العاجل وعلى وجه التحديد موافقة البرزنجي على طلب الجمعية بزيارة مشتركة لمقبرة شهداء الجيش العراقي في محافظة المفرق في ذكرى تأسيس الجيش العراقي.

وأضافت الروسان،كما أثنى أعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية على تجاوب السفير البرزنجي بعقد هذا اللقاء.مقدمين بالوقت نفسه الشكر والتقدير للبرزنجي على حديثه وكلامه الأخوي النابع من القلب الذي تفاعل بشكل إيجابي مع مداخلاتهم

كما اكد الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتواصل بين السفارة والجمعية لتفعيل أوجه التعاون المشترك.

وختمت الروسان،وفي نهاية اللقاء قدم العزام للسفير البرزنجي بمناسبة هذه الزيارة موسوعة تاريخ الأردن في القرن العشرين من عام 1900-1995 ونسخة أخرى عن كتاب (غربيون في بلاد العرب) وهي من مقتنيات مكتبة جمعية عَون الثقافية الوطنية (مكتبة المؤرخ سليمان الموسى)

وحضر اللقاء إلى جانب رئيس الهيئة الإدارية للجمعية اسعد العزام كل من الذوات:

1-اللواء داود باشا سعدالدين هاكوز/نائب رئيس الهيئة الإدارية

2- السيدة نرجس فضل الدلقموني/عضو الهيئة الإدارية

3- العميد عمر جميل عبدالله الزعبي/عضو الهيئة الإدارية/رئيس لجنة المسار الفلسطيني

4-الدكتور ماجد محمد عبدالمجيد ابو عرابي/عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهة /عضو مركز عَون للدراسات

5-اللواء عبدالله باشا عبدربه الحسنات/عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهة/ رئيس لجنة المسار الأردني الرسمي

6-الدكتور الصحفي أحمد جميل شاكر خانجي/عضو مركز عَون للتدريب والإستشارات والتطوير

7-السيد فايز مصطفى صالح الرُخ/مقرر لجنة المسار العربي

8-الدكتور عماد أديب راغب الطاهر/عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهة/عضو مركز عَون للدراسات

9-الإعلامية سهير فالح عارف الروسان/الناطق الإعلامي/مقرر اللجنة الإعلامية والثقافية

10-السيدة شهناز عليان محمد الطعاني/عضو اللجنة الإجتماعية

11-المحامية لانا محمد أحمد بني هاني/عضو مركز عَون للتدريب والتطوير والإستشارات

12- السيدة سميره عبدالرؤوف خليفه العوامله/ عضو هيئة عامة/مقرر اللجنة الإجتماعية

13-الدكتورة نانسي محمد سعيد الخصاونه/عضو مركز عَون للتدريب والتطوير والإستشارات

14-السيد محمد خلدون محمود المومني/عضو اللجنة الإعلامية والثقافية.