نقابة المقاولين تشارك في مؤتمر ومعرض إعادة إعمار سوريا برئاسة النقيب فؤاد الدويري

وطنا اليوم – شاركت نقابة المقاولين الأردنيين في مؤتمر ومعرض إعادة إعمار سوريا، الذي أُقيم في العاصمة دمشق بمشاركة واسعة من ممثلين عن القطاعات الهندسية والإنشائية من مختلف الدول العربية، وذلك برئاسة نقيب المقاولين السيد فؤاد الدويري، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وعقد نقيب المقاولين السيد فؤاد الدويري اجتماعاً مع أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية وعدد من مديري الوزارة، وبحضور نقيب المقاولين السوريين، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات الفنية والهندسية، إضافة إلى مناقشة إمكانية مشاركة الشركات الأردنية في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا.

كما التقى نقيب المقاولين السيد فؤاد الدويري بالسفير الأردني في سوريا سفيان القضاة بالعاصمة دمشق، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين نقابة المقاولين والسفارة الأردنية لتسهيل مشاركة الشركات الأردنية في مشاريع الإعمار المقبلة، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الدويري في تصريحات على هامش المعرض أن مشاركة النقابة تأتي في إطار حرصها على المساهمة الفاعلة في جهود إعادة إعمار سوريا، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات الأردني يمتلك تاريخًا طويلًا من الخبرة والتميز في تنفيذ المشاريع الكبرى داخل الأردن وخارجه.

وأوضح الدويري أن إعادة إعمار سوريا تمثل فرصة حقيقية للمقاول الأردني لإثبات قدراته الفنية والإدارية العالية، مؤكدًا أن النقابة تسعى لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والشركات السورية لتبادل الخبرات والمشاركة في المشاريع المستقبلية، مؤكدًا أن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا لفتح آفاق جديدة أمام أعضائها للمشاركة في مشاريع الإعمار في المنطقة، وآملاً في أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز العلاقات الأردنية السورية وفتح مجالات عمل جديدة أمام شركات المقاولات الأردنية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الأردن كرافد رئيسي في مشاريع الإعمار العربية.

وخلال فعاليات المعرض، قام نقيب المقاولين السيد فؤاد الدويري بجولة على جناح الشركات الأردنية المشاركة، العاملة داخل الأردن وخارجه، واطّلع على أبرز مشاريعها ومنتجاتها المعروضة، مؤكداً أهمية الحضور الأردني في مثل هذه الفعاليات الإقليمية التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والهندسي بين الأردن وسوريا، حيث رافقه المهندس أحمد الفلاحات نائب نقيب المهندسين الأردنيين، الذي ثمن أهمية التعاون بين النقابات المهنية الأردنية لتعزيز الدور العربي المشترك في مشاريع الإعمار، مؤكدًا أن الكوادر الأردنية تمتلك من الكفاءة والاحترافية ما يجعلها عنصرًا فاعلًا في بناء مستقبل المنطقة وإعادة إعمار ما تهدّم.