مادبا تمشي بخطى السياحة والجمال بمبادرة جولة مشي في مادبا” تحت رعاية المهندس هيثم جوينات

27 ثانية ago
وطنا اليوم – في أجواء خريفية جميلة تعبق برائحة التاريخ والفسيفساء، انطلقت اليوم الجمعة الموافق 31 تشرين الأول مبادرة “جولة مشي في مادبا”، برعاية عطوفة رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، وبالتعاون مع مبادرة يلا جوردان، وبمشاركة مجموعة من عشّاق السياحة والطبيعة من مختلف الفئات العمرية.

بدأت الجولة عند الساعة الرابعة والنصف مساءً، حيث تجوّل المشاركون بين أزقة مادبا القديمة وشوارعها المعبّقة بعبق الحضارة، مروراً بعدد من المواقع الأثرية والمعالم السياحية البارزة، في تجربة جمعت بين النشاط البدني ومتعة الاكتشاف السياحي.

وأكد المهندس جوينات أن بلدية مادبا الكبرى تسعى من خلال مثل هذه المبادرات إلى تعزيز السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين والزوار على استكشاف المدينة سيراً على الأقدام، لما تحمله من مشاهد عمرانية وتاريخية تعكس هوية مادبا كعاصمة للفسيفساء والسياحة الثقافية في الأردن.

وشهدت الفعالية حضوراً مميزاً وبمشاركة كل من مدير سياحة مادبا السيد وائل جعنيني، الذي استعرض القيمة السياحية للمدينة، ومدير آثار مادبا السيد عبدالله البواريد الذي قدّم شروحات عن المواقع الأثرية التي مرّت بها الجولة، إلى جانب فرقة كشافة الروم الأرثوذكس وعدد من المبادرات الشبابية والمجتمعية التي ساهمت في إنجاح الفعالية.

وتأتي مبادرة “جولة مشي في مادبا” ضمن رؤية بلدية مادبا الكبرى لتفعيل السياحة المجتمعية المستدامة، من خلال تنظيم فعاليات تُبرز سحر المدينة وتنوعها الثقافي، وتمنح الزائر فرصة فريدة لاكتشاف مادبا مدينة التاريخ والفن والضيافة الأردنية الأصيلة.


