بنك القاهرة عمان
السفير الخصاونة يكرم أردنيا أنقذ طفلاً من حريق في رومانيا

30 ثانية ago
وطنا اليوم:كرّم السفير الأردني في رومانيا، معتز الخصاونة، الشاب الأردني رامي كتكت تقديرًا لبطولته وشجاعته في إنقاذ طفلٍ يبلغ من العمر ستّ سنوات من حريقٍ شبّ في أحد المنازل بمدينة الفولنتار بمحافظة الفوف، في ضواحي بوخارست.
وقد سطّر كتكت موقفًا بطوليًا استثنائيًا، حين هرع دون تردد إلى وسط ألسنة اللهب بعد أن سمع صرخات أم تستنجد قائلة: «ابني بالداخل!». فبادر إلى كسر باب المنزل المغلق واقتحام النيران مخاطراً بحياته، ليتمكن من إخراج الطفل سالمًا، وسط مشاعر الإعجاب والتصفيق من الموجودين.
ويأتي هذا التكريم تعبيرًا عن تقدير السفارة الأردنية لهذه الروح الإنسانية النبيلة، وتجسيدًا للقيم الأصيلة التي يتحلّى بها أبناء الأردن أينما حلّوا، والتي تعكس مواقف مشرفة داخل الوطن وخارجه.


