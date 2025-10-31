بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

العيسوي يستقبل الشيخ محمد فنيخر البري

40 ثانية ago
العيسوي يستقبل الشيخ محمد فنيخر البري

وطنا اليوم – استقبل معالي رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي اليوم الجمعة الموافق ٣١-١٠-٢٠٢٥م في مكتبه الخاص بالديوان الملكي، شيخ عشيرة البري الشيخ محمد فنيخر البري من البادية الشمالية الغربية.
وسلم البري بيانًا من عشيرة البري في لواء البادية الشمالية تضمن دعماً مطلقاً وولاء دائماً لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني وتاييدآ لخطابه في افتتاح مجلس النواب.

وأكد البري أن عشيرة البري تقف صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية وتدعم جهود جلالته وتؤيد كافة تحركاته السياسية التي تسعى دائما إلى رفع مكانة الأردن بين دول العالم.
وأعرب الشيخ محمد فنيخرالبري عن شكره وتقديره لمعالي رئيس الديوان الملكي على حسن الضيافة والأستقبال الذي يدل على الكرم العربي الأصيل. من جانبه أعرب رئيس الديوان يوسف العيسوي عن شكره وتقديره للشيخ ابو رياض البري على جهوده الطيبة، الذي تعبر عن متانة المحبة بين أبناء الشعب الأردني والتفافهم حول القيادة الهاشمية وكافة المؤسسات العسكرية والحكومية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:42

الصفدي يشارك اليوم في الدورة 21 لحوار المنامة بالبحرين

16:26

الحرب عادت داخل مناطق الخط الأصفر في غزة

16:09

الفرح: كلفة صيانة مركز صحي ماعين الشامل ومركز صحي العريش مليون دينار

16:02

وفاة شخصين إثر محاصرتهم داخل بئر مياه في اربد

15:57

تخفيض أسعار البنزين 90 و95 لشهر تشرين الثاني

15:19

الأمر انتهى .. ألونسو يتخذ قراره بشأن تأديب فينيسيوس

14:40

نشاط لافت بالمنطقة الحرة قبل تطبيق قرارات إعادة هيكلة المركبات

14:35

زين تستضيف انطلاقة مسيرة “سيدات هارلي” لدعم مصابات السرطان من غزة

14:30

الدفاع المدني يتعامل مع سقوط 4 أشخاص داخل بئر في إربد

14:27

لا غنائم حرب.. الشرع يطبق القانون على الموالين

13:44

كيف تضيع العدالة؟

13:42

بعد عزلها من منصبها.. وزير دفاع الاحتلال يتوعد المدعية العسكرية الإسرائيلية

وفيات
وفيات الجمعة 31-10-2025الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالحوفيات الخميس 30-10-2025وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025