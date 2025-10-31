العيسوي يستقبل الشيخ محمد فنيخر البري

وطنا اليوم – استقبل معالي رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي اليوم الجمعة الموافق ٣١-١٠-٢٠٢٥م في مكتبه الخاص بالديوان الملكي، شيخ عشيرة البري الشيخ محمد فنيخر البري من البادية الشمالية الغربية.

وسلم البري بيانًا من عشيرة البري في لواء البادية الشمالية تضمن دعماً مطلقاً وولاء دائماً لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني وتاييدآ لخطابه في افتتاح مجلس النواب.

وأكد البري أن عشيرة البري تقف صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية وتدعم جهود جلالته وتؤيد كافة تحركاته السياسية التي تسعى دائما إلى رفع مكانة الأردن بين دول العالم.

وأعرب الشيخ محمد فنيخرالبري عن شكره وتقديره لمعالي رئيس الديوان الملكي على حسن الضيافة والأستقبال الذي يدل على الكرم العربي الأصيل. من جانبه أعرب رئيس الديوان يوسف العيسوي عن شكره وتقديره للشيخ ابو رياض البري على جهوده الطيبة، الذي تعبر عن متانة المحبة بين أبناء الشعب الأردني والتفافهم حول القيادة الهاشمية وكافة المؤسسات العسكرية والحكومية.