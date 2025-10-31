الصفدي يشارك اليوم في الدورة 21 لحوار المنامة بالبحرين

وطنا اليوم:شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة في أعمال الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة التي تستضيفها البحرين وينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

كما يشارك الصفدي السبت في جلسة حوارية بعنوان “مستقبل الحوكمة الأمنية العالمية”، حيث سيبحث خلالها القضايا الأمنية العالمية ويعقد لقاءات مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في المؤتمر.