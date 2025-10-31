الفرح: كلفة صيانة مركز صحي ماعين الشامل ومركز صحي العريش مليون دينار

وطنا اليوم – الصحفي عطيه النجادا

قالت الدكتورة أماني الفرح مدير صحة مادبا أن قرار اجراء الصيانه لمركز صحي ماعين وايقاف تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين بالمركز وتحويلها إلى مركز صحي المخيم ومركز صحي الفيحاء اعتباراً من يوم السبت القادم تاريخ ٢٠٢٥/١١/٨ جاء بقرار وأوامر من وزارة الصحه وليست بأوامر وقرار مدير الصحة.

وأضافت الدكتوره الفرح في حديثٍ خاص ل “وطنا اليوم الاخباري” أن الوزارة طلبت اخلاء مركز صحي ماعين وتحويل المراجعين للمراكز القريبه وكذلك خلاء مركز صحي العريش للمراكز القريبه وتحويل خدمة المراجعين بدون مخالفه ماليه للمراكز القريبة أيضاً.

وقالت الدكتورة الفرح أنه تم يوم أمس الخميس عقد اجتماع للأمين العام مع المنحه الأوروبية ليس فقط لمادبا وكذلك للمفرق وجرش والعاصمة والزرقاء.

واكدت ان المنحه الاوروبيه من WHO صيانة شامله مع تزويد المركز بأجهزه حديثه وجديده وتبليط مع دهان مع حمامات مع مطابخ مع أجهزة وليست فقط صيانه بنيه تحتيه.

وقالت انه تم إصدار الأوامر من قبل وزارة الصحة بإخلاء المراكز وتحويل الخدمة للمراكز القريبه حتى تبدأ المنحة الاوروبية بالعمل بها ومدة العطاء ثلاثة أشهر 90 يوم وبكلفة قراية المليون دينار لمركز صحي ماعين الشامل ومركز صحي العريش.

واضافت الدكتورة الفرح انه لا نستطيع استئجار مبنى مؤقت بديل للمركز لأن عملية الاستئجار تستغرق ثلاثة أشهر من حيث نشر اعلان بالصحف وانتظار تقديم العروض وبعد ذلك تجتمع لجنة استئجار المباني بالمحافظه لاستعراض العروض ومن ثم الكشف على المباني ومخاطبة وزارة الماليه ووزارة الماليه تخاطب وزارة الصحة وهذه العمليه تستغرق مده ثلاثة شهور وفي هذه الحاله تكون مدة عطاء صيانة المركز قد انتهت.

مؤكدة أن تحويل المراجعين لاقرب مراكز صحيه هذا قرارات وأوامر من وزارة الصحه وليس قرار مديرية الصحة.

وبينت انه سيتم استلام مركز صحي المخيم وهو مركز راقٍ وقريب من المستشفى يوم الاحد القادم وكذلك سيكون مركز صحي ماعين بعد الصيانه مركز راقٍ وبمواصفات حديثة يليق بالمرضى والمراجعين حيث سيتم الترحيل اليه يوم الاثنين وسيبدأ المركز بتقديم الخدمة للمراجعين اعتباراً من يومي الثلاثاء أو الأربعاء القادمين.

واشارت الى أن المرضى بامكانهم التحويل إلى مركز صحي المخيم أو الى مركز صحي الفيحاء أو الى اي مركز يناسبهم او قريب منهم واي مركز تتم مراجعته بدون مخالفه ماليه ولمدة ثلاثة شهور وهي انتهاء فترة الصيانه.

وقالت الدكتورة الفرح انه وبعد استلام مركز صحي ماعين الشامل يوم السبت القادم ٢٠٢٥/١١/٨ سنقوم بنشر اعلان بإيقاف الخدمة بالمركز وتحويل المراجعين بدون مخالفة ماليه للمخيم أو الفيحاء أو إلى أي مكان أو أي مركز يناسبهم وهذه قرارات وأوامر وزارة الصحة بالتنسيق مع المنحة الاوروبيه وليست قرارات وأوامر مديريه الصحة.

وأكدت الدكتورة الفرح في ختامها حديثها أن مركز صحي ماعين الشامل وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي تبدأ من الصفر سيكون مركز صحي راقٍ ومستوى عالٍ من الجاهزية التي تليق بالمرض والمراجعين إضافة إلى توفير الأجهز كجهاز الأشعه والبلغ قيمته ٨٥ الف دينار وفتح قسم اشعه حيث انه لا يوجد في مركز صحي ماعين قسم للأشعة.