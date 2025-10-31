نداء عاجل من أهالي ماعين إلى معالي وزير الصحة بخصوص إغلاق المركز الصحي في ماعين من أجل أعمال الصيانه

وطنا اليوم – أبدى أهالي وسكان قضاء ماعين استيائهم ومفاجأتهم من قرار مديرية صحة مادبا بإغلاق مركز صحي ماعين اعتباراً من يوم السبت القادم تاريخ ٢٠٢٥/١١/٨ إلى اشعار آخر من أجل أعمال الصيانة الشاملة للمركز من المنحة الاوروبية دون إيجاد بديل بإستئجار مبنى مؤقت في المنطقة لتقديم الخدمات الصحية للأهالي والسكان لحين الانتهاء من أعمال الصيانه.

ونص القرار “بأن يتم تحويل المرضي الي مركز صحي مخيم مادبا ومركز صحي الفيحاء اعتباراً من يوم السبت القادم تاريخ ٢٠٢٥/١١/٨”.

وأعرب أهالي وسكان ماعين عن استيائهم وقلقهم من هذا القرار المجحف بحقهم بإغلاق المركز الصحي للصيانة فجأة دون إيجاد بديل بإستئجار مبنى مؤقت بالمنطقة لللأستمرار بتقديم الخدمة الصحية في المنطقة.

وطالبوا بتأجيل قرار إغلاق المركز في الوقت الحالي إلى حين ايجاد مبنى مستأجر بديل للمركز الصحي.

وأكدوا أن قرار مديرية صحة مادبا بتحويل المرضي الى مركز صحي مخيم مادبا ومركز صحي الفيحاء لا يحل المشكلة ويتسبب بمعاناة كبيره خاصة للمرضى وكبار السن وأن فصل الشتاء على الأبواب.