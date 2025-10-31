وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد

وطنا اليوم:شارك وفد الأردن في أعمال جلسة البرلمان العربي الافتتاحية والأولى من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع والتي جاءت برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث شارك أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أعضاء البرلمان العربي وهم العين إحسان بركات، النائب علي الخلايلة، النائب مجحم الصقور، والنائب عطالله الحنيطي.

وأكدت الجلسة، على أن تحقيق السلام العادل والشامل يبدأ بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

كما دعت دول العالم وكافة المؤسسات الدولية المعنية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في جمهورية مصر العربية خلال شهر تشرين الثاني المقبل، والمساهمة في إعادة بناء ما دمره الاحتلال فضلًا عن ضرورة الاستمرار في محاسبة كيان الاحتلال عما ارتكبه من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، أمام المحاكم الدولية المختصة