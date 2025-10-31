بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد

37 ثانية ago
وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد

وطنا اليوم:شارك وفد الأردن في أعمال جلسة البرلمان العربي الافتتاحية والأولى من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع والتي جاءت برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث شارك أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أعضاء البرلمان العربي وهم العين إحسان بركات، النائب علي الخلايلة، النائب مجحم الصقور، والنائب عطالله الحنيطي.
وأكدت الجلسة، على أن تحقيق السلام العادل والشامل يبدأ بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
كما دعت دول العالم وكافة المؤسسات الدولية المعنية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في جمهورية مصر العربية خلال شهر تشرين الثاني المقبل، والمساهمة في إعادة بناء ما دمره الاحتلال فضلًا عن ضرورة الاستمرار في محاسبة كيان الاحتلال عما ارتكبه من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، أمام المحاكم الدولية المختصة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:13

الأمم المتحدة بعد إدخال 24 ألف طن من المساعدات إلى غزة: مجرد قطرة في محيط

09:08

الولايات المتحدة: الأردن يحافظ على جاذبيته للاستثمار ويحقق نموا رغم تحديات إقليمية

21:15

وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح بازار صناع التغيير بتنظيم من مبادرة ” أردننا بخير ” في إربد

21:11

عبيدات تتفقد مكتب المؤسسة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع في مبنى شركة البريد الأردني

20:34

“البوتاس العربية” توقّع اتفاقية الخدمات الهندسية لمصنع البلورة الباردة الثالث مع شركة “سي إي سي” الألمانية ضمن مشروع التوسعة الجنوبية

20:29

17 فندقاً في البترا والعقبة خضعت لإجراءات لخفض فاتورة الطاقة

20:24

اجتماع أردني سوري تركي لبحث التعاون في مجالات النقل

20:03

تكريم شرطيتين في إدارة السير لتميزهما في أداء العمل وحسن تعاملهما مع المواطنين

19:58

صدور قرار حل حزبي إرادة وتقدم بعد اندماجهما

19:55

المفوضية: 3 ملايين دولار لدعم السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم

19:27

الاحتلال يتسلم جثتي أسيرين من القسام في غزة

19:18

بنك الاتحاد يحقق نمواً ملحوظاً في مؤشرات أدائه في الربع الثالث من عام 2025

وفيات
الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالحوفيات الخميس 30-10-2025وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025