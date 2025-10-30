عبيدات تتفقد مكتب المؤسسة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع في مبنى شركة البريد الأردني

وطنا اليوم _

تفقدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات مكتب المؤسسة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع في مبنى شركة البريد الأردني في المقابلين، خلال جولة ميدانية مفاجئة، بهدف الاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة.

وخلال الجولة، اطلعت عبيدات على سير العمل المشترك والإجراءات التي ينفذها مندوبو المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والرسمية ذات العلاقة، لضمان سلامة ومأمونية طرود المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الواردة عبر شركات النقل السريع، بما يضمن انسيابية الإجراءات الجمركية ويسهم في تقليل الوقت والجهد على متلقي الخدمة.

ووجهت عبيدات مندوبي المؤسسة بتسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة مع ضمان أعلى معايير السلامة والمأمونية، وفقًا لأحدث المواصفات الدولية والممارسات الفضلى المتبعة في مجال الرقابة على التجارة الإلكترونية، كما ناقشت مع كوادر المؤسسة سبل تعزيز الدعم والتمكين لتعزيز أداء مهامهم وفق أعلى مستويات الكفاءة لتحقيق أهداف المؤسسة في تعزيز الأمن الغذائي والدوائي.