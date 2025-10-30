“البوتاس العربية” توقّع اتفاقية الخدمات الهندسية لمصنع البلورة الباردة الثالث مع شركة “سي إي سي” الألمانية ضمن مشروع التوسعة الجنوبية

م. أبو هديب: خطوة نوعية تدعم خطط “البوتاس العربية” وتعزز التوسع الصناعي الوطني

د. النسور: المصنع الجديد حجر الأساس في رفع مستوى الكميات والكفاءة الإنتاجية وجودة المنتج

إنجيلمان: تصميم هندسي ألماني يضمن أحدث التقنيات والتشغيل الآمن ومنتجاً عالي النقاوة

وطنا اليوم:بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب والسفير الألماني في الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه، وقع الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، والرئيس التنفيذي لشركة “سي إي سي” جورج إنجيلمان، اتفاقية الخدمات الهندسية لتنفيذ التصاميم الخاصة بمصنع البلورة الباردة الثالث، والذي يُعدّ من أبرز مكونات مشروع التوسع الجنوبي للشركة.

وحضر توقيع الاتفاقية أيضا مدير الدائرة الاقتصادية في السفارة الألمانية السيدKemmerling Guido، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية والمدراء في شركة البوتاس العربية.

ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة الشركة لجهودها في زيادة إنتاجها من مادة البوتاس، إذ سيُسهم المصنع الجديد في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية بواقع (1) مليون طن سنوياً، وبنسبة 30% مع نهاية العام 2030، ما يعزز من مكانة البوتاس العربية في سوق الأسمدة العالمي.

كما يتضمن المشروع إنشاء مصنع رص جديد، ومحطات شحن، ومستودعات تخزينية تم تصميمها لتكون مهيأة للربط على خطوط سكة القطار المزمع إنشاؤها، والتي ستربط مصانع الشركة في غور الصافي بمستودعاتها في العقبة، بما يسهم في استكمال سلاسل التوريد والتصدير للشركة بكفاءة عالية.

وفي هذا الإطار، أعرب المهندس شحادة أبو هديب عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة (سي إي سي) الألمانية، مؤكداً أنها تشكل خطوة نوعية جديدة على طريق تنفيذ مشروع التوسع الجنوبي في شركة البوتاس العربية والذي دشن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان البدء بتنفيذه في شهر أيار من العام الجاري، والذي يُعد من أكبر المشاريع الصناعية في المملكة.

وأضاف المهندس أبو هديب، أن هذا المشروع يجسد التزام الشركة بتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنافسيتها العالمية من خلال الاستثمار في رفع الكفاءة التشغيلية والالتزام بأعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن الشركة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الوطنية، والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل المستدامة.

وأكد المهندس أبو هديب أن الشركة نجحت خلال السنوات الأخيرة في توسيع أسواقها التصديرية، مع المحافظة على حضورها القوي في الأسواق التقليدية. كما أطلقت سلسلة من المشاريع التطويرية التي أسهمت في رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة الطاقة الإنتاجية، وبفضل هذه الجهود، رسخت شركة البوتاس العربية مكانتها كصرح وطني رائد في صناعة الأسمدة والبوتاس، وشريك رئيس في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعة الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إنّ توقيع اتفاقية الخدمات الهندسية لمصنع البلورة الباردة الثالث يشكل حجر الأساس في مسيرة تنفيذ مشاريع التوسع الجنوبي في شركة البوتاس العربية، ويأتي استكمالاً لخطة الشركة طويلة الأمد التي وُضعت منذ عام 2019 لزيادة إنتاج البوتاس بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وأوضح الدكتور النسور، أن المصنع الجديد سيُحدث نقلة نوعية في جودة المنتج بفضل تصميمه القائم على أحدث التقنيات العالمية في عمليات البلورة والتجفيف والرص، بما يضمن إنتاج بوتاس عالي النقاوة وبأعلى المواصفات ووفقاً لمعايير الجودة.

كما سيعزز المشروع، بحسب الدكتور النسور، من قدرة الشركة على تلبية متطلبات الأسواق العالمية الأكثر تطلباً، ويدعم توجهها نحو الصناعات المشتقة ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب مساهمته في تنويع منتجات الشركة وتعظيم العوائد وتحقيق نمو مستدام في القدرات التصديرية.

وأكد الدكتور النسور ،أن “البوتاس العربية” ماضية في تنفيذ مشاريعها ضمن أعلى المعايير البيئية والفنية والاستدامة التشغيلية، مستندة إلى خبرات كوادرها الأردنية وشراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة (سي إي سي) الألمانية جورج إنجيلمان، عن فخره بالشراكة مع شركة البوتاس العربية في هذا المشروع الصناعي الرائد، مؤكداً التزام (سي إي سي) بتصميم المصنع والأنظمة المساندة وفق أعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات التي تضمن التشغيل الآمن والإنتاج المستدام لمادة البوتاس بأعلى درجات النقاوة، والجودة.

وأشار إنجيلمان إلى أن التعاون مع شركة البوتاس العربية يعكس الثقة الدولية بالمناخ الاستثماري في الأردن، والمكانة المرموقة التي تتمتع بها الشركة على مستوى الصناعة العالمية للبوتاس والأسمدة.