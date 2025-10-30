بنك القاهرة عمان
تكريم شرطيتين في إدارة السير لتميزهما في أداء العمل وحسن تعاملهما مع المواطنين

25 ثانية ago
وطنا اليوم:كرم مدير إدارة السير العميد رائد العساف، بتوجيهات من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، كلا من الملازم منتهى طاهر والوكيل ناتاشا نايل من مرتبات سير العاصمة عمان، تقديرا لتميزهما ومهنيتهما العالية في أداء الواجب.
ونقل العميد العساف تحيات وشكر مدير الأمن العام لهما على ما قدمتاه من أداء شرطي متميز يعكس الصورة الحقيقية لحسن التعامل مع المواطنين، مؤكدا أن هذا الأداء ليس غريبا على مرتبات الشرطة النسائية في إدارة السير.
وأضاف أن هذا التكريم يشكل حافزا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن والمواطنين، مثمنا الجهود المستمرة لعناصر الأمن العام في تعزيز الثقة والتفاعل الإيجابي مع المجتمع.


