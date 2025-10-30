بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

صدور قرار حل حزبي إرادة وتقدم بعد اندماجهما

40 ثانية ago
صدور قرار حل حزبي إرادة وتقدم بعد اندماجهما

وطنا اليوم:صدر في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بحل حزبي إرادة وتقدم، بعد اندماجهما في حزب “مبادرة”.
واعتبر المجلس، أنّ إجراءات الاندماج التي أجريت وفق القانون صحيحة وتنسجم مع المادة (32) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 والمادة رقم (10) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 وتعديلاتها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:55

المفوضية: 3 ملايين دولار لدعم السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم

19:27

الاحتلال يتسلم جثتي أسيرين من القسام في غزة

19:18

بنك الاتحاد يحقق نمواً ملحوظاً في مؤشرات أدائه في الربع الثالث من عام 2025

19:12

القوات المسلحة تجلي الدفعة الـ 15 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

19:09

الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

19:07

وزير الاقتصاد الرقمي يتفقد مشاريع إنشاء مراكز للخدمات الحكومية الشاملة

18:26

العيسوي يلتقي فعاليات أكاديمية ومجتمعية وشعبية

16:38

الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالح

16:27

أزمة السوبر.. ريال مدريد يطالب اليويفا بتعويض فلكي

16:22

تفاصيل التعديلات الجديدة على تأشيرة العمرة

16:12

الطراونة… الاقتصاد الصحي في الأردن ركيزة غائبة في صناعة القرار الصحي

16:10

الأشغال تحدد رسوم استخدام طريق الحرانة – العمري المدفوع

وفيات
الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالحوفيات الخميس 30-10-2025وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025