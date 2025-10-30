المفوضية: 3 ملايين دولار لدعم السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم

وطنا اليوم:أعلنت المفوضية السامية لللاجئين في الأردن اليوم الخميس، عن دعم كوري جنوبي جديد بقيمة 3 ملايين دولار يستهدف 10 ملايين لاجئ في موجود على اراضي المملكة.

وبحسب بيان أصدرته المفوضية، فإنّ الدغم المقدم يأتي بهدف الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين وتقديم الدعم للعودة الطوعية.

واعتبرت المفوضية الدعم الكوري المتزايد شريان حياة للاجئين السوريين في الأردن، مشيرة إلى أنّ هذه المساهمة ستقوم بدعم كلٍّ من اللاجئين السوريين الذين يستعدون للعودة الطوعية إلى بلادهم، وأولئك الذين سيبقون في الأردن في الوقت الحالي.

كما ستتكمن المفوضية من تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، وتوفير الحماية والمساعدة بما يتناسب مع احتياجاتهم المتنوعة وظروفهم المتغيرة.

وأكدت المفوضية أنّ الوضع ما زال متقلباً وقد تتغير نوايا اللاجئين بشأن العودة، فإن الواقع يؤكد الحاجة الملحّة إلى تدخلات منظمة ومدعومة بشكل كافٍ، تتوافق مع معايير الحماية الدولية وتسهم في تحقيق عودة مستدامة. بينما يفكر العديد من اللاجئين في الأردن بالعودة كخيار محتمل، يخطط كثيرون آخرون للبقاء في الأردن في الوقت الحالي.

واوضحت أنّ 22% فقط من اللاجئين السوريين يخططون للعودة إلى بلادهم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. وفي ضوء ذلك، تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعطاء الأولوية لتقديم الدعم الإنساني لأكثر من 488,000 لاجئ مسجل في الأردن، بما يتماشى مع التزام الحكومة الأردنية بدعم اللاجئين.

وقالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ماريا ستافروبولو: “يشكل الدعم المتزايد من جمهورية كوريا مساهمة قيّمة وفي الوقت المناسب، بحيث تمكّن المفوضية من الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للاجئين السوريين في الأردن. سواء كان اللاجئون يستعدون للعودة الطوعية أو يواصلون حياتهم في الأردن، فإن هذه المبادرة التضامنية تساعدنا على صون حمايتهم وكرامتهم.”

من جانبه، أكد بيلوو كيم، سفير جمهورية كوريا لدى الأردن، التزام بلاده المستمر بدعم الشعب السوري والحكومة الأردنية، قائلاً:

“إن الزيادة الكبيرة في مساهمة كوريا هذا العام تعبير واضح عن ثقتها العميقة في التزام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتفانيها وخبرتها”، معرباً عن تطلعه إلى مساعدة المحتاجين من خلال التعاون الوثيق مع المفوضية. وأعرب السفير عن أمله في أن تكون هذه المساهمة المعززة بمثابة شريان حياة لدعم الشعب السوري، سواءً الذين يعتزمون العودة إلى ديارهم أو الذين يرغبون في البقاء في الأردن، مؤكداً أنها تعكس أيضاً تضامن كوريا العميق مع الأردن الذي كان سخياً في استضافة عدداً كبيراً من السوريين