بنك الاتحاد يحقق نمواً ملحوظاً في مؤشرات أدائه في الربع الثالث من عام 2025

وطنا اليوم: أعلنت مجموعة الاتحاد نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، والتي تمثل أول قوائم مالية موحدة بعد صفقة الاندماج الاستراتيجية ما بين بنك الاتحاد والبنك الاستثماري. حيث سجل بنك الاتحاد نمواً في إجمالي الموجودات لتصل إلى 11.6 مليار دينار أردني، كما ارتفع مجموع حقوق الملكية إلى ما يقارب 1 مليار دينار أردني، مع ارتفاع نسبة كفاية رأس المال إلى 15.4%.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد السيد باسم سلفيتي أن المجموعة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة بما يضمن استدامة الأداء المالي على المدى الطويل، وحماية مصالح المساهمين والعملاء على حد سواء. وأضاف سلفيتي: “نحن على ثقة كبيرة بالمؤشرات الإيجابية التي تعكس نجاح صفقة الاندماج والتي تعزز موقع المجموعة في السوق المصرفي المحلي والإقليمي.”

وتعليقاً عل هذه النتائج، أوضح الرئيس التنفيذي، السيد منتصر دوّاس: “تعكس هذه النتائج الأداء القوي والمتوازن للمجموعة القائم على نهج استراتيجي مرن يراعي متطلبات السوق في ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة، ما يعكس متانة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية والرقمية”.

تعكس هذه النتائج الأثر المحاسبي الناتج عن صفقة الاندماج، والبالغ 81 مليون دينار أردني بشكل مبدئي، حيث تم توجيه هذا الأثر الإيجابي بشكل يعزز من المتانة المالية واستدامة الأداء المستقبلي للمجموعة، حيث تتضمن نتائج أعمال المجموعة نتائج أعمال البنك الاستثماري للثلاثة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2025، وذلك وفقاً لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية. حيث بلغ صافي الدخل التشغيلي للمجموعة قبل المخصصات والضرائب ما قيمته 146 مليون دينار أردني للفترة.