القوات المسلحة تجلي الدفعة الـ 15 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

25 ثانية ago
وطنا اليوم:أجلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، الدفعة الخامسة عشر من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي ضمت 20 مريضاً و56 مرافقاً ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني”، لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.
وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، داخل المستشفيات الأردنية لتقديم الدعم الطبي والإنساني ضمن جهود الإسناد الطبي الأردني المستمر تجاه الأشقاء في القطاع.
ومنذ بدء تنفيذ مبادرة الممر الطبي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في آذار الماضي، استقبل الأردن 987 شخصاً من قطاع غزة، بينهم 286 مريضاً 701 مرافقين، تم نقلهم براً وجواً في عدد من الرحلات لتلقي العلاج اللازم


