تعزيزاً لدور التكنولوجيا في إحداث أثر مجتمعي مستدام ..أورنج الأردن ترعى هاكاثون المفرق للذكاء الاصطناعي 2025

وطنا اليوم:تواصل أورنج الأردن التزامها بدعم الابتكار وتمكين الشباب في مختلف المحافظات، وذلك من خلال رعايتها لهاكاثون المفرق للذكاء الاصطناعي 2025 بصفتها راعي الاتصالات الرسمي لهذه الفعالية، والذي تنظمه نقابة المهندسين الأردنيين – فرع المفرق وفريق آفاق التكنولوجيا ومجلس محافظة المفرق. والذي أقيم تحت رعاية محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، والهادف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم، الصحة، البيئة، والريادة، بمشاركة مجموعة من المبدعين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات التنموية.

ويأتي هذا الدعم تجسيداً لنهج الشركة القائم على الالتزام بالوعود وتحقيقها، من خلال دعم المبادرات الشبابية التي تفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات الأردنية لاستخدام التكنولوجيا في إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات المجتمعية، بما يعكس دور الشركة المسؤول والأخلاقي في تعزيز التطور الرقمي وتحقيق أثر إيجابي على المجتمع.

وتتضمن مشاركة أورنج الأردن في هذا الحدث عقد ورشة تدريبية للمشاركين حول أساسيات البرمجة والريادة، إلى جانب جلسة توعوية تعرّفهم ببرامج التدريب التي تقدمها أكاديمية أورنج التابعة لمركز أورنج الرقمي وآلية التسجيل فيها، وذلك انسجاماً مع جهود الشركة في تمكين الشباب وبناء قدراتهم الرقمية بما يؤهلهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.

وفي هذا السياق، أكدت أورنج الأردن أن دعمها لهذا الحدث يعكس رؤيتها في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المحافظات، وحرصها على المساهمة في بناء مستقبل رقمي شامل يتيح الفرص للجميع، تحت مظلة استراتيجيتها كمزود رقمي رائد ومسؤول في المملكة.

ويُعد هاكاثون المفرق للذكاء الاصطناعي 2025 محطة مهمة في مسيرة دعم الابتكار الشبابي في المملكة، إذ يجمع بين الطاقات الإبداعية لطلبة الجامعات وخبرات الشركاء من القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول رقمية تسهم في تطوير قطاعات التعليم والصحة والبيئة والخدمات.

