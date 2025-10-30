رئيس جامعة البترا يفتتح مختبر التكنولوجيا المالية الممول من شركة “نور المال”

وطنا اليوم:افتتح رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، بحضور المدير العام لشركة نور المال للأسواق العالمية والوساطة المالية السيد صادق سعادة، مختبر التكنولوجيا المالية في كلية العلوم الإدارية والمالية، والممول بالكامل من شركة نور المال، وذلك تتويجًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأعرب رئيس الجامعة في كلمته عن شكره وتقديره لشركة نور المال على دعمها السخي، مؤكدًا أن مختبر التكنولوجيا المالية يُعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات الأردنية، إذ يهدف إلى توفير بيئة تعليمية تطبيقية تدعم الطلبة في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزز مهاراتهم التقنية والعملية.

وقدّم الخبير المالي في شركة نور المال محمد النابلسي عرضًا توضيحيًا حول فكرة المختبر، مبينًا أنه يحاكي غرف التداول في الأسواق المالية، ويضم أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يتيح للطلبة الوصول إلى قواعد بيانات مالية عالمية تساعدهم على إجراء التحليل المالي وفق أسس علمية متقدمة.

من جانبه، أعرب المدير العام لشركة نور المال صادق سعادة عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة البترا، مؤكدًا أن الجامعة تميزت بسرعة استجابتها وتعاونها في إنجاز المشروع خلال فترة قياسية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين الأكاديمي والمالي.

بدورها، أكدت عميدة كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتورة سهير الجاغوب أن المختبر يشكّل نواة لتعاون مستمر بين الكلية وشركة نور المال، مشيرة إلى أنه سيسهم في تزويد طلبة الكلية بالمهارات المهنية والثقافة المالية المبنية على أسس علمية وممارسات تطبيقية صحيحة.

ويُذكر أن مختبر التكنولوجيا المالية في جامعة البترا مجهّز بأحدث الأجهزة والحواسيب والشاشات المتصلة بالأسواق المالية وقواعد البيانات العالمية مثل Bloomberg وReuters، بما يمكّن الطلبة من التدريب العملي على محاكاة بيئة الأسواق المالية وتحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية بأسلوب علمي متكامل.

حضر حفل الافتتاح السيد ليث الشريم وعدد من موظفي الشركة، إلى جانب عمداء الكليات ورؤساء الأقسام الأكاديمية في الجامعة، وجمع من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.