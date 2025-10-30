مجلس إدارة الملكية الأردنية يُصادق على نتائج الأشهر التسعة الأولى للعام 2025‎

وطنا اليوم:أقرّ مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية برئاسة المهندس سعيد دروزة النتائج المالية للشركة للشهور التسعة الأولى من عام 2025 والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في عمليات الشركة ومؤشرات أدائها التشغيلية، كما استمرت الملكية الأردنية بتنفيذ استراتيجية التطور في مجال تحديث الأسطول والشبكة الجوية ومجمل الخدمات ، بالإضافة الى تحقيق اداء استثنائي مميز بدقة مواعيد الرحلات وفقا لتقرير شركة تحليلات الطيران “سيريوم”.

وأظهرت النتائج المالية للملكية الأردنية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تسجيل ربحا صافيا بلغ 32 مليون دينار والذي يتضمن ارباح رأسمالية غير متكررة تبلغ 9.6 مليون دينار مقابل صافي خسارة ب 1.8 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% لتصل الى 629 مليون دينار مقارنة 566 مليون دينار لفترة المقارنة.

كما ارتفع عدد المسافرين الذين نقلتهم الملكية الأردنية خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 14% ليصل الى 3.2 مليون مسافر مقارنة بـ 2.8 مليون مسافر لنفس الفترة من العام 2024 وبزيادة معدل امتلاء للطائرات وصل إلى 81%.

نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي أكد أن الشركة استطاعت تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والنهوض بالشركة بفضل الجهود المستمرة في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي، وضبط التكاليف في مختلف المجالات والتي تبرز مرونتها وقدرتها على التكيف والمضي قدمًا في مسيرتها نحو التحديث والتوسعة، من خلال ادخال 19 طائرة حديثة إلى اسطول الشركة واخراج 12 طائرة وبهذا تكون الشركة قد اتمت تحديث أكثر من اسطولها ما يجعلهُ من أحدث الأساطيل في المنطقة وتستمر الشركة بتنفيذ خططها للوصول الى 40 طائرة خلال الأعوام القادمة، وتسيير رحلات مباشرة الى محطات حيوية على الشبكة لتقوية مركز العمليات التشغيلية في عمّان وجعلها محطة رئيسية في المنطقة.

وأوضح المجالي أنه رغم التحديات المتمثلة في زيادة السعة المعروضة من قبل بعض الشركات الإقليمية والأوروبية المدعومة، وتأخر استلام الطائرات نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد على المستوى العالمي إلا انه من المتوقع تحقيق نتائج مالية إيجابية في نهاية العام الحالي، وأعرب عن أمله بأن يشهد العام المقبل مزيدًا من الاستقرار في المنطقة بما ينعكس إيجاباً على ازدهار قطاع السياحة في الأردن ويسهم في تعزيز حركة السفر وزيادة أعداد الزوار إلى المملكة.