صندوق الطاقة المتجددة يطلق برنامجا لدعم القطاع الفندقي

وطنا اليوم:وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الدكتور صالح الخرابشة و نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية أسامة مدانات، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج شامل لترشيد وكفاءة الطاقة وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للفنادق والقطاع السياحي من خلال خفض كلف التشغيل ومنها كلف الطاقة ويشتمل البرنامج على تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي للمنشات الفندقة وتنفيذ مخرجات هذه الدراسات.

وأكد الخرابشة على أن الصندوق يواصل جهوده في تنفيذ مشاريعه المستقبلية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في كافة القطاعات الحيوية والتي تشمل القطاع المنزلي، السياحي، التعليم، الصناعي، البلديات، والمستشفيات، فضلا عن تنفيذ برامج متخصصة في التدريب على برامج متخصصة في الطاقة المتجددة، بما يساهم في تحقيق أهداف المملكة الأردنية الهاشمية في الطاقة والتنمية المستدامة.

وأشار الى أن هنالك فرصة كبيرة امام المنشأت الاقتصادية والخدمية في القطاعين العام والخاص لترشيد الطاقة حيث تشير الدراسات التي أجراها الصندوق الى أن مؤشر كثافة الطاقة في لأردن في ظل ارتفاع كبير حيث يفوق المتوسط العالمي بنسبة تتراوح من 20- 25% ،مشيرا الى ان تنفيذ اجراءات ترشيد الطاقة وحفظها تاتي اولا قبل تركيب انظمة الطاقة المتجددة حيث ان كلفها اقل وفترة استعادة عائدها الاستثماري لا يتجاوز 4 سنوات.

من جانبه، ابدى السيد نائب رئيس جمعية الفنادق اسامة مدانات سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مشيدا بهذا البرنامج الشامل الذي يقدمه صندوق الطاقة لدعم القطاع الفندقي الذي بدوره سيساهم بشكل كبير في خفض كلف الطاقة على الفنادق التي تضررت اعمالها مؤخرا جراء الاحداث الاقليمية التي مرت بها المنطقة. وأشار الى أن جمعية الفنادق سوف تتعاون مع الصندوق للوصول لكافة الفنادق، وتسويق هذا البرنامج الهام في كافة المحافظات، حيث أن دراسات التدقيق الطاقي سوف تساهم بشكل كبير تحقيق الترشيد وفي خفض تكلفة الطاقة على الفنادق، ما ينكعس بشكل مباشر على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة أن هذه الاتفاقية تترجم رؤية الصندوق لتوسيع نطاق برامجه لتشمل القطاع السياحي باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الصندوق سيتحمل 100% من كلفة دراسات التدقيق الطاقي، اضافة الى دعم الفوائد البنكية وضمان القروض لتكاليف تنفيذ توصيات ومخرجات الدراسة.

واشار حمزة الى نجاح المراحل السابقة التي تم تنفيذها التي شملت البترا والعقبة حيث حققت النتائج المرجوة ووصلت نسبة الوفر في كلف الفاتورة بين 40-60% الامر الذي ساهم في زيادة القدرة التنافسية لهذه الفنادق وخفض كلف الطاقة.

وحضر التوقيع امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام وفريق الصندوق، ومن جهة الجمعية، كل من أمين سر جمعية الفنادق الدكتور معتز سعود، وعضو مجلس ادارة الجمعية حسين هلالات.